Léon Theiller, ex-RDPC, rallie Cabral Libii

Dans un coup de théâtre politique à quelques semaines du scrutin, Léon Theiller, ancien membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), a publiquement appelé à voter pour le candidat d'opposition Cabral Libii. Cette défection, intervenant après que Theiller eut lui-même contesté la candidature de Paul Biya au sein de son parti, marque un revirement spectaculaire et illustre les fissures au sein de la majorité présidentielle . Justifiant son soutien, Léon Theiller a déclaré que « le père est bel et bien fatigué » et que le Cameroun avait besoin de « sang neuf », présentant Cabral Libii comme le candidat qui « inspire confiance » et incarne une « nouvelle dynamique » .

Cet événement survient dans un contexte électoral déjà tendu pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, marquée par la candidature du président Paul Biya pour un huitième mandat à l'âge de 92 ans et la disqualification controversée du principal opposant, Maurice Kamto . Le ralliement d'un insider du régime, qui plus est après la démission d'autres figures comme Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maigari, renforce la position de Cabral Libii . Ce dernier, jeune leader dynamique qui avait obtenu un score notable de 6% lors de la présidentielle de 2018, apparaît ainsi comme une alternative crédible pour une partie de l'électorat, notamment la jeunesse qui représente 60% de la population et fait face à un chômage endémique .

Pour les observateurs, cette prise de position est un signal fort. Elle révèle les dissensions internes au RDPC et la recherche d'un changement par certains acteurs politiques, même issus du système . L'appel ciblé de Theiller aux jeunes électeurs, leur désignant Cabral Libii comme leur candidat, vise explicitement cette frange de la population cruciale pour le scrutin. Alors que la campagne entre dans sa phase decisive, ce ralliement inattendu pourrait influencer les dynamiques en présence et redistribuer les cartes dans la course à la présidence.

