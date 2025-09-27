CAMEROUN :: Douala : des militantes de Paul Biya huées à Ndokoti, un signe de tension électorale :: CAMEROON

Un incident révélateur des tensions politiques à l’approche du scrutin s’est produit ce week-end dans le quartier populaire de Ndokoti, à Douala. Des militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), arborant les couleurs du parti au pouvoir, ont été copieusement huées par une partie des habitants alors qu’elles tentaient de mobiliser les électeurs pour le candidat Paul Biya, en lice pour un huitième mandat. Cette scène, capturée en vidéo et rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, illustre les défis de communication que rencontre le camp présidentiel sur le terrain.

Alors que la campagne présidentielle 2025 bat son plein pour l’élection du 12 octobre, cet événement intervient dans un contexte où la stratégie du parti au pouvoir pour séduire l’électorat, particulièrement la jeunesse, est vivement critiquée. Les observateurs notent un décalage croissant entre une communication officielle très descendante et les préoccupations quotidiennes d’une population confrontée à des difficultés économiques . L’absence remarquée du président Biya des rassemblements de campagne, lui qui a officialisé sa candidature via un simple post sur les réseaux sociaux en juillet, alimente un sentiment de distance avec le peuple .

Cet épisode des militantes huées à Ndokoti n’est pas isolé et semble s’inscrire dans une dynamique de défiance plus large. Il survient peu après les déclarations fracassantes de Brenda Biya, la fille du président, qui avait dans un premier temps appelé à ne pas voter pour son père avant de se rétracter, créant un embarras certain pour le camp présidentiel .

Pour de nombreux analystes, ces phénomènes combinés questionnent la capacité du parti au pouvoir à maintenir son emprise dans ses bastions traditionnels et à conduire une campagne sans accroc jusqu’au jour du vote. La rue, par ce rejet exprimé publiquement, envoie un signal fort sur l’état de l’opinion à quelques jours d’une élection décisive pour l’avenir du Cameroun.

