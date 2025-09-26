Camer.be
Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats :: CAMEROON

Le ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a fait une révélation de taille lors d’une conférence de presse tenue à Yaoundé ce 26 septembre 2025. Il a annoncé le démantèlement d’un réseau présumé visant à perturber la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre. Le ministre a déclaré que des candidats à l'élection présidentielle sans envergure, qualifiés de « champions dans la manipulation des urnes », avaient mis en place une stratégie de fraude électorale via l’acquisition de plus de 300 téléphones portables.

Selon le responsable ministériel, ces individus ont recruté de « jeunes naïfs » dans le but précis de « propager des résultats tronqués dès 18h, après la fermeture des bureaux de vote ». L’objectif de cette manœuvre était de manipuler l’opinion publique en publiant des résultats favorables à ces candidats sur les réseaux sociaux et autres canaux de communication, devançant ainsi la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel, seul habilité à cet effet.

Les investigations menées par le MINAT Paul Atanga Nji ont permis l’interpellation des personnes impliquées, qui seraient toutes passées aux aveux complets. Cette annonce intervient dans un contexte électoral tendu et soulève des questions sur l’intégrité du processus en cours.

Elle met en lumière les défis de la sécurisation du scrutin face aux tentatives de désinformation. Le ministre a mis en garde les commanditaires de cette opération, les exhortant à l’abandonner sous peine de poursuites. Cette affaire des « 300 téléphones » marque un épisode crucial dans la campagne et place la transparence électorale au cœur des débats.

#Cameroun #Election2025 #PaulAtangaNji #FraudeElectorale #MINAT #12Octobre #ResultatsTronques

L'actualité en vidéo