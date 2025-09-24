CAMEROUN :: Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma :: CAMEROON

Dans un contexte politique tendu à Garoua, où les libertés d'assemblée de l'opposition sont récemment contestées, un collectif citoyen issu du Grand Nord camerounais a lancé un appel solennel ce 24 septembre 2025. S'adressant directement aux candidats Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma Bakary, le groupe exhorte à une union impérative en vue de la présidentielle 2025, menaçant d'une « Dynamique de Basculement » populaire en cas d'échec. Le collectif estime que la région, avec son poids démographique, est l'arbitre du scrutin et que sans son adhésion, aucun pouvoir ne peut se maintenir.

La lettre ouverte souligne une conjoncture historique favorable à l'alternance, pointant l'essoufflement du régime actuel. Elle exige la formation d'une coalition viable avant l'ouverture officielle de la campagne, le 28 septembre. Les pourparlers entre les deux poids lourds politiques du Nord buteraient sur des rivalités persistantes et des calculs personnels. Le collectif propose une médiation urgente par des personnalités neutres pour sceller un accord, arguant que l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les ambitions individuelles. Cet appel intervient alors que la fracture au sein de la classe politique semble se creuser.

Si aucun accord n'est trouvé d'ici la date limite, le collectif s'engage à lancer une mobilisation citoyenne sans précédent pour soutenir le candidat jugé le plus susceptible de battre le président sortant, Paul Biya. Cette stratégie vise à éviter une division suicidaire des voix oppositionnelles qui garantirait la victoire du régime en place. Cet ultimatum place les deux candidats sous une pression considérable, les sommant de faire preuve d'un leadership historique pour éviter un scénario de basculement forcé de l'électorat du Grand Nord. L'histoire retiendra, selon le collectif, si les dirigeants ont su s'élever au-dessus de leurs différends pour incarner l'espoir d'un changement.

« LE GRAND NORD NE RESTERA PAS SPECTATEUR IMPUISSANT D’UNE DIVISION SUICIDAIRE ENTRE BELLO BOUBA ET ISSA TCHIROMA

Nous, collectif citoyen issu des forces vives du Grand Nord et de sa diaspora, lançons un appel solennel et sans parti pris à M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Tchiroma Bakary, tous deux candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2025. À quelques jours de l’ouverture officielle de la campagne, le 28 septembre 2025,, l’heure est venue de faire preuve de leadership historique en privilégiant l’unité sur les ambitions personnelles. Notre appel s’articule autour

des constats et engagements suivants : 1-Une conjoncture unique favorable au changement : Jamais depuis des décennies, le contexte n’a été aussi propice à une alternance politique. Le

président Paul Biya, âgé de 92 ans, malgré sa candidature, peine à lancer sa campagne et à mobiliser en dehors du cercle de son élite politique. Son régime montre des signes d’essoufflement : mauvaise coordination de l’équipe au pouvoir, performances socio-économiques en berne et déconnexion des dirigeants vis-à-vis des aspirations de la population et de la jeunesse. Cette situation offre une opportunité historique de rupture avec le système en place.

2-Le poids décisif du Grand Nord dans les urnes : Le Grand Nord, longtemps considéré comme un bastion électoral du régime, est en passe de devenir l’arbitre du scrutin. Sa forte population et la prise de conscience politique de nos communautés en particulier parmi les jeunes confèrent à l’élite politiquenordiste une responsabilité majeure dans le choix du prochain président. Vos démissions récentes de l’appareil gouvernemental ont déjà ébranlé le socle

politique sur lequel reposait en partie la longévité du régime Biya. Il est clair désormais que sans l’adhésion du Grand Nord, aucun pouvoir ne peut se maintenir indéfiniment. C’est pourquoi l’unité de vos candidatures est cruciale pour porter la voix de l’opposition.

3-Nécessité impérative d’une coalition immédiate : Face à l’espoir suscité par vos candidatures, nous constatons malheureusement l’absence d’une entente entre vous. Les efforts récents pour désigner un candidat unique sesont heurtés à des rivalités persistantes et des calculs politiques qui rendent pour l’instant la coalition impossible. Votre méfiance réciproque, alimentée par des différends vieux de plusieurs décennies, est connue de tous. Cependant, l’intérêt supérieur du peuple camerounais doit primer. Nous vous exhortons à conclure immédiatement vos pourparlers en vue de coaliser vos forces. Identifiez sans délai des passerelles de négociation, définissez des critères clairsd’alignement (programme politique minimal en commun, surveillance des bureaux de vote, répartition consensuelle des responsabilités après la victoire) et parvenez à un accord avant le 28 septembre. Nous proposons à cet effet une rencontre d’urgence, en terrain neutre, avec la médiation de deux personnalités reconnues pour leur neutralité et leur intégrité, afin de sceller une entente historique.

4-Ultimatum Vers un basculement irréversible si l’unité échoue : En cas d’échec à former une coalition d’ici le 28 septembre, nous forces vives du Grand Nord, organisations de la société civile, leaders communautaires et diaspora unis prenons l’engagement solennel de lancer dès l’ouverture de la campagne une “Dynamique de Basculement” populaire. Concrètement, celasignifie que nous appellerons ouvertement et massivement l’électorat du Grand Nord à se ranger sans réserve derrière le candidat le plus susceptibled’affronter Biya, avec des chances de le vaincre, afin de maximiser les chances de changement. Dans le même temps, nous mènerons une campagne de communication intensive et une mobilisation irréversible dans le but de réduire à néant le poids électoral du candidat minoritaire qui, par son refus d’alliance, aura fait obstacle à l’unité de l’opposition. Cet engagement n’est ni une menace gratuite, ni une posture : c’est une décision citoyenne mûrement réfléchie visant à préserver l’espoir d’alternance. Le Grand Nord ne restera pas spectateur impuissant d’une division suicidaire. En formulant cet appel, nous tenons à souligner qu’il ne s’agit pas de favoritisme envers l’un ou l’autre. Notre seul parti pris, c’est le Cameroun.L’histoire retiendra que dans ce moment critique, l’unité était à portée de main. Notre démarche se veut un sursaut de responsabilité collective : nous refusons de voir l’espoir d’alternance trahi par des querelles personnelles ou des agendas cachés. D’ores et déjà, de nombreux Camerounais s’interrogent sur la sincérité de vos démarches. Certains observateurs estiment même que vos candidatures pourraient n’être qu’une manœuvre visant à vous repositionner sans rompre réellement vos différentes alliances avec le ce système qui n’a cessé de nous asphyxier. La meilleure façon de dissiper ces

doutes est d’œuvrer ensemble pour l’alternance. En définitive, nous vous mettons en garde respectueusement mais fermement, et savons compter sur la dynamique émanant d’un peuple en colère et à bou : l’heure n’est plus aux calculs individualistes et aux tergiversations. L’histoire vous observe, tout comme les citoyens du Nord et du reste du pays. Si vous savez vous élever au-dessus de vos différends pour parler d’une seule voix, vous incarnerez l’espoir et ouvrirez une nouvelle page pour le Cameroun. Dans le cas contraire, nous prendrons nos responsabilités pour que le Grand Nord fasse le choix de l’unité malgré vous. Il vous reste quelques jours pour éviter ce scénario de basculement forcé. Soyez sûr que nous agirons en conséquence, avec la détermination inébranlable de ceux qui refusent de voir se prolonger l’agonie d’un peuple qui n’aspire qu’à vivre dans la dignité.

Fait à Garoua, le 24 septembre 2025

Le collectif citoyen du Grand Nord regroupant les forces vives régionales et diaspora. »

