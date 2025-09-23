CAMEROUN :: Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles :: CAMEROON

Le candidat duFSNC, Issa Tchiroma Bakary, a lancé un avertissement solennel ce mardi 23 septembre 2025 concernant ce qu'il qualifie de risques de dérive anticonstitutionnelle. Lors d'une déclaration publique, l'ancien ministre a mis en garde contre des "forces tapies dans l'ombre" qui prépareraient selon lui des manœuvres contraires à la Constitution camerounaise pour se maintenir au pouvoir.

Dans un contexte de forte tension à seulement dix-neuf jours du scrutin présidentiel, Issa Tchiroma a appelé les Camerounais à "se lever pour défendre l'ordre républicain". Son intervention intervient alors que la campagne présidentielle 2025 connaît une intensification notable des activités des différents états-majors politiques. Le candidat a particulièrement insisté sur la nécessité d'une vigilance citoyenne face à ce qu'il présente comme des tentatives de contournement des règles démocratiques.

L'appel de Tchiroma Bakary s'est également adressé directement à Bello Bouba Maïgari, président de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) et autre candidat déclaré à l'élection présidentielle. Le leader du FSNC l'a invité à se rallier à sa cause pour renforcer le camp de l'opposition et faire face collectivement aux défis qui se profilent. Cette proposition d'union reflète les préoccupations partagées par plusieurs acteurs politiques sur le bon déroulement du processus électoral.

Les déclarations d'Issa Tchiroma s'inscrivent dans un climat politique particulièrement tendu où les enjeux de transparence et de respect des institutions démocratiques occupent une place centrale. La crise politique que redoute l'opposition pourrait selon ses analyses découler de tentatives de manipulation des résultats ou de pressions sur les institutions en charge de l'organisation du scrutin. Ces mises en garde interviennent alors que les observateurs internationaux commencent à se déployer sur le territoire camerounais.

