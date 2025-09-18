Camer.be
Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique :: CAMEROON

Dans un coup de théâtre politique, Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a publiquement appelé à ne pas voter pour son père lors de la présidentielle du 12 octobre 2025. Sur ses réseaux sociaux, notamment TikTok, elle accuse le chef de l’État d’avoir « fait beaucoup de mal au peuple camerounais » . Cette prise de position sans précédent est soutenue par l’écrivaine engagée Calixthe Beyala, qui relaie ce message et exhorte les électeurs à se tourner vers l’opposition, specifically vers Issa Tchiroma, pour « assurer la victoire face au monstre » .  

Le désaveu familial de Brenda Biya intervient dans un contexte électoral tendu, où Paul Biya, 92 ans, brigue un huitième mandat après 43 ans au pouvoir . Son régime est régulièrement critiqué pour son autoritarisme, la corruption endémique et la gestion de la crise anglophone . Les défections d’anciens alliés comme Issa Tchiroma, ex-ministre de la Communication, et Bello Bouba Maigari, ancien premier ministre, ont fragilisé le camp présidentiel . Tchiroma, candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), incarne désormais une alternative crédible pour une partie de l’électorat .  

Calixthe Beyala, figure intellectuelle respectée, amplifie ce message en dénonçant le « mépris du régime pour les libertés démocratiques » . Elle souligne que si l’opposition était libre de s’exprimer au Cameroun, ses leaders n’auraient pas besoin de mobiliser la diaspora . Son soutien à Tchiroma s’explique par sa volonté d’éviter une fragmentation de l’opposition, qu’elle juge « égoïste et égocentrique » . Pour Beyala, l’union des opposants est cruciale pour défaire Biya, d’autant que la disqualification controversée de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel a affaibli les chances de changement .  

Cette dynamique pourrait influencer les indécis, notamment les jeunes confrontés au chômage et aux inégalités . Cependant, le système électoral, contrôlé par le parti au pouvoir, et la machine politique de Biya restent des obstacles majeurs . Le scrutin s’annonce comme un test décisif pour la démocratie camerounaise, entre continuité autoritaire et espoir de transition.  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#BrendaBiya #PaulBiya #CalixtheBeyala #IssaTchiroma #Presidentielle2025 #Cameroun #Opposition

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
Akere Muna prône une coalition de l’opposition pour battre Paul Biya en 2025
Dieudonné Essomba : Joshua Osih, seule alternative crédible à Paul Biya en 2025
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun
Kamto exhorte l'opposition à l'union pour l'élection présidentielle au Cameroun
Paul Biya lance sa campagne à Maroua: stratégie électorale du RDPC pour 2025
Akere Muna dénonce un système de corruption à l’hôpital central de Yaoundé
Joshua Osih accuse Tchiroma de trahison: la fracture de l’opposition camerounaise
Issa Tchiroma Bakary à Ngaoundéré: meeting de précampagne pour 2025
Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise
UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:07
Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique

Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
13:51
LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture

LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
13:09
USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton

USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton
12:55
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya

Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
12:08
Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale

Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo