Camer.be
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya :: CAMEROON

Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a une fois de plus bouleversé l’actualité politique en révélant lors d’un live choquant que sa propre famille chercherait à l’assassiner. Elle a explicitement déclaré : « J’ai entendu le directeur de cabinet civil dire audiblement au téléphone : tu vas overdoser et tu vas brûler » . Cette accusation glaçante s’inscrit dans un contexte familial toxique où Brenda affirme avoir été « sacrifiée » par ses proches, la poussant à couper définitivement les ponts avec ses parents.  

Dans la même intervention, Brenda Biya a annoncé qu’elle ne voterait pas pour son père, Paul Biya, lors de la présidentielle du 12 octobre 2025. Elle justifie cette décision non seulement par les traumatismes personnels infligés par sa famille, mais aussi par les décennies de souffrance imposées au peuple camerounais sous le régime de son père . Cette prise de position radicale intervient dans un climat politique déjà tendu, marqué par la candidature de Paul Biya, 92 ans, pour un huitième mandat, et les défections d’anciens alliés comme Issa Tchiroma et Bello Bouba Maigari .  

Le live explosif de Brenda Biya met en lumière les fractures au sein même de l’élite présidentielle, alimentant les critiques sur un régime accusé d’autoritarisme, de corruption et d’échec dans la résolution de la crise anglophone . Alors que le président Biya procède à un remaniement des hauts gradés militaires pour renforcer son autorité, les accusations formulées par sa fille pourraient fragiliser davantage la crédibilité de son régime auprès d’une jeunesse aspirant à un véritable changement. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#BrendaBiya #PaulBiya #Cameroun #Presidentielle2025 #AffaireFamiliale #Oppression #Justice

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
Akere Muna prône une coalition de l’opposition pour battre Paul Biya en 2025
Dieudonné Essomba : Joshua Osih, seule alternative crédible à Paul Biya en 2025
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun
Kamto exhorte l'opposition à l'union pour l'élection présidentielle au Cameroun
Paul Biya lance sa campagne à Maroua: stratégie électorale du RDPC pour 2025
Akere Muna dénonce un système de corruption à l’hôpital central de Yaoundé
Joshua Osih accuse Tchiroma de trahison: la fracture de l’opposition camerounaise
Issa Tchiroma Bakary à Ngaoundéré: meeting de précampagne pour 2025
Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise
UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:07
Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique

Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
13:51
LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture

LA FONDATION ASAF CAMEROUN d'Eran Moas récompense les lauréats de son concours d'écriture
13:09
USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton

USA-Cameroun : fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton
12:55
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya

Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
12:08
Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale

Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo