Kamto exhorte l'opposition à l'union pour l'élection présidentielle au Cameroun

Dans un contexte politique tendu, Maurice Kamto lance un appel urgent aux candidats de l'opposition pour la présidentielle 2025 au Cameroun. Il les exhorte à former une coalition derrière un candidat unique ou une alliance stratégique afin de faire face au RDPC et d'éviter la dispersion des voix.

Kamto souligne que le temps presse et que cette union est cruciale pour permettre un changement politique par les urnes. Il insiste sur la responsabilité historique des candidats, notamment ceux des régions septentrionales, et les encourage à privilégier l'intérêt national au-dessus des ambitions individuelles.

Cet appel intervient après sa disqualification controversée par ELECAM, une décision dénoncée comme politiquement motivée . La dynamique électorale pourrait être transformée si l'opposition parvient à s'unir, offrant ainsi une alternative crédible aux électeurs camerounais.

APPEL AUX CANDIDATS EN LICE POUR L'ÉLECTION PRÉVUE LE 12 OCTOBRE 2025

Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août derniers, j'observe la scène politique de notre pays, je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant:

Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible.

Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'Etat, face au candidat du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable.

A défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable.

N'inversons donc pas les rôles: la responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque "faiseur de roi", expression qui pourrait flatter l’égo de certains. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes. En clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs, qui ont tant soif de changement. Dans cette optique j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays; j'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur imposent le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Chers candidats de l'opposition, par le hasard des choses (mais est-ce toujours le hasard ?), vous êtes 11, à l'instar d'une équipe de football. Et il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleurs chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé, le 17 septembre 2025

Maurice KAMTO

