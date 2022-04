Zoom sur les adversaires du Cameroun à la coupe du monde :: CAMEROON

En sept participations à la phase finale de la Coupe du monde FIFA, le Cameroun n’est parvenu qu’à une seule reprise à franchir le stade des phases de poules. Ce fut en 1990 où après un exploit monstre face à la Colombie en huitièmes de finale, les Lions indomptables s’étaient malheureusement inclinés en quarts de finale à l’issue des prolongations face aux Anglais. Une épopée inoubliable, mais désormais bien ancrée dans le passé pour tout un pays. Les jeunes générations n’ont bien entendu pas connu ce pan de l’histoire sportive nationale et la Coupe du monde 2022 au Qatar, huit ans après la dernière qualification de l’équipe, pourrait être le fer de lance d’un nouvel exploit. Dans un groupe relevé , mais apparaissant comme véritablement homogène, le Cameroun a-t-il ses chances ?

Photo par Pixabay, CC0

Légende : Le Cameroun se prépare pour le Qatar

Le temps presse

Vous l’aurez compris, les Camerounais n’auront pas de temps à perdre et le moindre faux pas pourrait être rédhibitoire au coeur d’un groupe si fourni et si talentueux. Souvent à l’aise ces derniers temps sur leurs terres, à l’instar de la récente Coupe d’Afrique des nations disputée ici, les coéquipiers de Zambo Anguissa devront enfin apprendre à s’exporter et commencer à se montrer compétitifs à l’extérieur.

Dans certaines disciplines comme le poker, il est très aisé de s’exporter et de continuer à performer, où que l’on se trouve. Pour le football et d’autres sports, jouer à l’étranger n’est pas toujours aussi simple et les conditions pour s'exporter deviennent plus complexes : il faut s'adapter à la météo, parfois au décalage horaire et à la qualité des pelouses. Cependant, l’ensemble de l’effectif qui devrait s’envoler pour le Qatar joue loin du Cameroun en club. Une donnée qui devrait faciliter le travail d’adaptation de la légende Rigobert Song, à la tête de cette équipe depuis février 2022.

Pour la première fois depuis 2016, un sélectionneur national a repris en main l’équipe fanion. Cet immense joueur par le passé devra continuer le travail mis en place par ses prédécesseurs que sont Broos, Seedorf et plus récemment Conceiçao. Ces trois entraîneurs européens ont, depuis 2017, clairement participé au retour en force du Cameroun parmi les grandes nations continentales.

Opposés à deux équipes européennes et une légendaire sud-américaine en novembre et décembre prochains, à quoi doivent s’attendre les Lions indomptables ?

Les Suisses poussent

Souvent reléguée au second plan à l’échelle européenne, la Nati a enlevé tout cliché de neutralité lors du dernier Euro, privant à la surprise générale, la France d’un doublé Coupe du monde - Euro. En grande progression donc, la Suisse sera le premier adversaire du Cameroun, le 24 novembre à Al Wakrah.

Orpheline de son sélectionneur vedette Vladimir Petkovic , la Suisse entame un nouvel élan sous la houlette de Murat Yakin. Tombés en quarts de finale en tirs au but face à l’Espagne lors du dernier Euro, les coéquipiers de Granit Xhaka ont les cartes en main et incontestablement la capacité de réaliser une nouvelle grande compétition. Il convient désormais aux Camerounais de les priver d’une telle chose !

Photo par Pixabay, CC0

Légende : Le groupe G est particulièrement relevé

La Serbie pour la troisième place ?

Pour beaucoup, l’affrontement du 28 novembre face à la Serbie s’apparente à une rencontre pour la troisième place. Cela serait bien mal connaître la folie des Coupes du monde et également, sous-estimer ces deux équipes.

Non qualifiés pour l’Euro 2020, les Serbes ont impressionné lors des phases de qualification à ce Mondial, terminant par exemple devant le Portugal , à la régulière. La solide qualification obtenue par les Serbes doit mettre en garde leurs adversaires : rugueux et vaillants, les Aigles n’iront pas au Qatar pour y faire figuration.

Le Brésil, champagne !

Y-a-t-il encore besoin de présenter cette équipe, cinq fois titrée ? Le Brésil est bien entendu l’un des favoris de cette Coupe du monde, mais force est de constater que depuis son sacre en 2002, jamais la sélection auriverde n’est parvenue à retrouver le dernier échelon et atteindre la finale.

Pour les Camerounais, ce dernier match de poule prévu le 2 décembre à Lusail pourrait être celui d’une qualification historique. Le rendez-vous est pris face à une équipe légendaire.