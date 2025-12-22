Barreau du Cameroun : le Bâtonnier défie Paul Atanga Nji sur les chiffres de la crise :: CAMEROON

L'espace politique camerounais est actuellement le théâtre d'une confrontation institutionnelle d'une rare intensité entre le pouvoir exécutif et les représentants de la loi. Le Barreau du Cameroun a récemment apporté une réponse cinglante aux menaces proférées par le ministre Paul Atanga Nji, marquant ainsi une rupture nette avec le discours officiel concernant la situation sécuritaire et sociale du pays. Au cœur de ce conflit se trouve la véracité des données relatives aux victimes de la crise post-électorale, un sujet extrêmement sensible qui cristallise les tensions entre l'administration et les défenseurs des libertés civiles.

Le Bâtonnier n'a pas hésité à qualifier de mensongers les chiffres avancés par le ministre de l'Administration territoriale, affirmant que la réalité du terrain est bien plus préoccupante que ce que laissent suggérer les rapports gouvernementaux. Dans une démarche de transparence, l'Ordre des avocats a annoncé la publication imminente d'un rapport exhaustif qui s'appuiera sur des preuves tangibles et des témoignages vérifiés pour rétablir la vérité sur le nombre réel de sinistrés et de décès. Cette initiative vise à contrecarrer la communication officielle et à placer le gouvernement face à ses responsabilités devant l'opinion nationale et internationale.

Parallèlement à cette bataille de chiffres, le représentant des avocats a fermement condamné ce qu'il qualifie de cruauté du régime envers les leaders de l'opposition. Il dénonce avec virulence l'usage disproportionné de la force par les services de sécurité lors des manifestations et des opérations de maintien de l'ordre. Selon lui, la protection des droits de l'homme ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la stabilité politique ou de la répression des voix dissidentes. Cette prise de position courageuse réaffirme le rôle crucial des avocats comme dernier rempart contre les abus de pouvoir et les dérives autoritaires.

En s'engageant à poursuivre le combat pour la défense des droits des citoyens camerounais, le Bâtonnier souligne l'importance fondamentale de la liberté d'expression et de l'accès à une information impartiale. Le bras de fer engagé avec le ministre Paul Atanga Nji dépasse le simple cadre d'une querelle administrative pour devenir un enjeu de justice sociale et de démocratie. La détermination affichée par le Barreau suggère que les jours à venir seront décisifs pour l'équilibre des pouvoirs au Cameroun, alors que la société civile attend avec impatience les révélations promises dans le prochain rapport indépendant de l'ordre. La défense de la vérité reste l'objectif ultime de cette institution qui refuse de plier face aux pressions de l'administration territoriale.

