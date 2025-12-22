Camer.be
Drame à Douala : 7 morts dans un accident effroyable à Logbessou
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Drame à Douala : 7 morts dans un accident effroyable à Logbessou :: CAMEROON

La ville de Douala est plongée dans l'effroi suite à un accident de la circulation d'une violence inouïe survenu hier après-midi dans le quartier Logbessou. Le bilan humain est particulièrement lourd avec le décès confirmé de sept personnes dont les destins ont été brutalement fauchés sur la voie publique. Parmi les victimes identifiées figurent une mère et sa jeune fille d'environ douze ans ainsi qu'un commerçant local et sa compagne qui se trouvait à ses côtés au moment de l'impact. Un conducteur de moto-taxi compte également parmi les défunts de cette journée tragique qui vient endeuiller de nombreuses familles de la capitale économique alors que les festivités de fin d'année approchent.

Les témoignages recueillis sur les lieux du drame décrivent une scène de chaos provoquée par la conduite erratique d'un automobiliste. Le chauffeur aurait commencé à perdre le contrôle de son véhicule dès le secteur de quatorze avant de terminer sa course folle en percutant mortellement les passants et les commerces de proximité. Retrouvé inconscient après le choc, le conducteur est actuellement au centre des interrogations concernant les causes réelles de cette perte de contrôle. Ce nouvel incident remet en lumière la dangerosité extrême de l'axe reliant le carrefour Bassong au secteur quatorze désormais tristement célèbre pour son insécurité routière chronique.

La récurrence des accidents sur ce tronçon spécifique de la ville de Douala soulève une vague d'indignation légitime au sein de la population. Les riverains dénoncent avec force les comportements irresponsables de certains usagers de la route qui pratiquent l'excès de vitesse de manière systématique tout en faisant usage de leur téléphone portable au volant. En cette période de sécurité routière renforcée, l'urgence d'une intervention des autorités municipales se fait cruellement sentir. Le traumatisme causé par cet accident mortel à Logbessou doit servir de déclic pour une prise de conscience collective sur le partage de la chaussée.

Face à la multiplication des drames, les appels à l'action se multiplient vers la mairie de Douala pour que des mesures structurelles soient enfin adoptées. La mise en place de ralentisseurs, le renforcement de la signalisation et une présence policière accrue sont réclamés pour freiner l'ardeur des chauffeurs imprudents sur cet axe de la mort. Il devient impératif d'instaurer des mécanismes de contrôle rigoureux pour garantir la protection des citoyens et éviter que la fin de l'année ne soit synonyme de nouveaux deuils. 

