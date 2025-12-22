Camer.be
La ville de Kumbo, chef-lieu du département du Bui dans la région du Nord-Ouest, est sous le choc après la découverte macabre faite ce lundi matin. Le Sous-Préfet de Kumbo, Monsieur Makew Theophile Dumbeh, a été retrouvé sans vie à sa résidence officielle située au quartier Tobin. Cette disparition brutale d'une figure centrale de l'administration territoriale dans une zone particulièrement sensible du pays suscite une vive émotion au sein de la population et de la classe politique camerounaise.

Le drame a été mis au jour de manière fortuite lorsque l'autorité administrative ne s'est pas présentée à la séance de sport collective habituelle du lundi matin. Ce manquement à sa routine rigoureuse a immédiatement alerté ses proches et les services de sécurité. Face à l'absence de réponse et constatant que les issues étaient verrouillées de l'intérieur, les forces militaires en faction ont pris la décision de forcer l'entrée de la résidence. À l'intérieur, ils ont découvert le corps inanimé du haut fonctionnaire dans sa chambre. Selon les premières constatations, il semblerait que l'homme soit décédé paisiblement durant son sommeil, aucune trace d'effraction ou de violence n'ayant été relevée sur les lieux au moment de la découverte.

Le parcours de Makew Theophile Dumbeh était celui d'un serviteur de l'État engagé dans une région marquée par des défis sécuritaires majeurs. Sa présence à la tête de cet arrondissement stratégique du Nord-Ouest témoignait de sa détermination à maintenir la continuité du service public malgré un contexte socio-politique complexe. Cette mort subite laisse un vide administratif qu'il faudra combler rapidement pour assurer la stabilité de la circonscription. En attendant les conclusions officielles de l'enquête et les résultats d'une éventuelle autopsie, les hommages commencent à affluer pour saluer la mémoire d'un homme qui aura servi les institutions jusqu'à son dernier souffle.

