-
© Camer.be : Toto Jacques
- 22 Dec 2025 15:15:09
- |
- 900
- |
-
Paul Atanga Nji recadre les avocats sur la notation des ministres au Cameroun :: CAMEROON
Le Ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a récemment marqué les esprits lors d'une rencontre particulièrement tendue avec les représentants du Barreau du Cameroun. Au cœur de cet échange musclé se trouve une initiative inédite des avocats consistant à publier une évaluation chiffrée des performances des membres du cabinet ministériel. Pour le patron du MINAT, cette démarche constitue une intrusion inacceptable dans les prérogatives régaliennes du chef de l'État. Il a fermement rappelé que, dans le système politique actuel, le Président Paul Biya demeure l'unique instance habilitée à juger de l'efficacité et de la loyauté de son équipe.
Selon l'autorité, la place naturelle des défenseurs de la loi se situe exclusivement dans les prétoires et non dans les cercles de notation politique ou administrative. Cette mise au point vigoureuse souligne la volonté du Gouvernement camerounais de maintenir une distinction stricte entre l'exercice du droit et la gestion du pouvoir exécutif. En réaffirmant avec force la centralité de l'institution présidentielle, le ministre a voulu clore un débat qu'il juge totalement hors de propos pour les professionnels de la justice. Cette situation met en lumière les tensions latentes entre l'administration territoriale et les corps constitués qui cherchent à exercer un droit de regard plus critique sur la conduite des affaires publiques.
Le rappel à l'ordre s'inscrit dans une logique de préservation de la hiérarchie institutionnelle, laissant peu de place à une forme de notation citoyenne émanant des auxiliaires de justice. La réaction du bâtonnier et de ses confrères est désormais scrutée de près pour voir si cette sortie ministérielle freinera ou au contraire amplifiera la volonté de la société civile de participer activement au suivi de l'action publique. En attendant, le message du MINAT est clair : l'évaluation des ministres est un domaine réservé au sommet de l'État, excluant toute interférence extérieure, fût-elle celle des hommes en robe noire.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Cameroun
Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau
Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus
Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1024673
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 561254
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448746
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386160
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 219660
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 211363