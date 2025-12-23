CAMEROUN :: Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau :: CAMEROON

Le quartier Coron à Yaoundé, pourtant réputé pour sa forte concentration d'établissements scolaires et de commerces dynamiques, fait face à une crise environnementale majeure qui semble laisser les autorités indifférentes. Un ruisseau traversant ce secteur névralgique de la capitale politique est devenu le symbole d'une déchéance écologique insupportable pour les riverains. Les eaux, autrefois fluides, sont désormais prisonnières d'un amas de déchets plastiques et de détritus ménagers, transformant ce cours d'eau en un foyer de pollution à ciel ouvert. Cette situation dégradante contraste violemment avec l'image de modernité que souhaite projeter la cité capitale camerounaise.

L'accumulation de matières organiques et de polluants a favorisé une prolifération massive d'algues, rendant les eaux stagnantes et sombres. Ce marécage improvisé constitue un terreau fertile pour la multiplication des moustiques, augmentant considérablement les risques sanitaires pour les milliers d'élèves et de travailleurs qui fréquentent quotidiennement le secteur. Malgré les odeurs nauséabondes et l'aspect visuel répugnant du site, aucune mesure d'urgence en faveur de la salubrité publique n'a été entreprise. L'absence de bacs à ordures fonctionnels et le manque de sensibilisation poussent certains usagers à utiliser le lit du ruisseau comme un dépotoir sauvage, aggravant le phénomène d'ensablement.

Le contraste est saisissant dans une métropole qui se veut la vitrine du pays. La gestion des déchets à Yaoundé montre ici ses limites les plus critiques, illustrant l'incapacité des services municipaux à maintenir un environnement sain dans les zones à forte densité. Les infrastructures scolaires environnantes sont les premières victimes de cette incurie, car l'exposition prolongée aux vecteurs de maladies telles que le paludisme ou les infections cutanées devient une menace permanente pour la jeunesse. Cette pollution plastique qui obstrue les drains naturels est également un facteur aggravant des inondations urbaines lors des fortes précipitations saisonnières.

Face à cette urgence écologique, l'appel à une action de la mairie de ville se fait de plus en plus pressant. Il devient impératif de lancer une opération de curage profond du ruisseau de Coron et de restaurer l'écosystème local. La protection de l'environnement urbain ne doit plus être une option secondaire, mais une priorité absolue pour garantir la dignité des citoyens. Sans une intervention structurelle et une surveillance accrue des cours d'eau urbains, le quartier Coron risque de voir son attractivité économique et sa santé publique s'effondrer sous le poids de l'insalubrité accumulée au fil des années.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp