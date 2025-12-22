BELGIQUE :: Maman Céline Njomgang : Une Reine célébrée à 80 ans, entre émotion et reconnaissance :: BELGIUM

Maman Céline Njomgang : Une Reine célébrée à 80 ans, entre émotion et reconnaissance

Ce vendredi soir à Bruxelles, au somptueux hôtel cinq étoiles Tanglia, une page lumineuse de l’histoire familiale Njomgang s’est écrite dans la tendresse, la reconnaissance et l’admiration.

A l’occasion : les 80 ans de Maman Céline Njomgang, une femme de foi, de cœur et de valeurs, célébrée comme la reine qu’elle a toujours été.

L’événement, minutieusement préparé dans le plus grand secret, était outre le Dr Collette, l’œuvre de sa fille venue spécialement des États-Unis, sous le prétexte d’un colloque professionnel. Maman Céline, persuadée d’accompagner simplement sa fille dans un hôtel réputé pour son prestige, n’imaginait pas l’émotion qui l’attendait. Dès l’entrée, ses photos, suspendues dans les couloirs et ornant les murs du lieu, rappelaient les mille visages d’une vie bien remplie : épouse fidèle, mère aimante, professionnelle engagée et pilier spirituel.

Ancienne infirmière formée dans la noblesse du service humain, Maman Céline partagea sa vie avec son époux, feu Monsieur Njomgang, haut fonctionnaire camerounais respecté, au rang de ministre. Leur union, marquée par la différence d’âge, fut une histoire de respect, de tendresse et d’admiration mutuelle. Lui la couvrait d’une attention royale ; elle, de son côté, éduquait leurs enfants avec une rigueur empreinte d’amour et de simplicité.

Autour d’elle, ce soir-là, une foule de visages familiers : enfants, petits-enfants, amis de longue date, et même ces nombreux « enfants du cœur » qu’elle a accompagnés et guidés au fil des années. Tous unis pour honorer celle que beaucoup appellent affectueusement Maman de tous.

Deux buffets asiatique et exotique signaient la diversité et la richesse des cultures rassemblées pour l’honorer, avant qu’un gâteau monumental et une coupe de Ruinart ne viennent sceller la célébration.

Personnalités du monde religieux et social avaient également tenu à lui rendre hommage, notamment le vice-président de l’Église évangélique du Cameroun, venu spécialement pour la circonstance. Femme pieuse, éprise de paix, connue pour sa douceur et son sens du pardon, Maman Céline n’a jamais cessé de vivre selon sa foi : servir, aimer, et prier pour les siens.

Installée entre Yaoundé et Bruxelles, cette femme d’affaires accomplie, aujourd’hui retirée, demeure une référence pour ses enfants, tous brillamment établis : médecin, avocate, informaticien de haut niveau et experte en finances. Une lignée qui témoigne de l’héritage moral et spirituel d’une mère exemplaire.

Vendredi 19 décembre restera gravé dans les mémoires comme une symphonie d’amour et de gratitude. Ce soir-là, dans les lumières feutrées du Tanglia, la famille Njomgang a célébré bien plus qu’un anniversaire : une vie de dévouement, d’humilité et de foi.

À 80 ans, Maman Céline Njomgang demeure le symbole vivant d’une génération de femmes fortes et discrètes, ces bâtisseuses de paix que Dieu comble de ses grâces.

