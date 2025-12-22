Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun :: CAMEROON

Dans une thèse jugée « révolutionnaire », le magistrat Girest Tchatchou Nkwechu soutient que la crise anglophone n’est pas un accident, mais le résultat de failles anciennes dans la succession d’État et la gestion de l’héritage constitutionnel de Foumban 1961.

Entre diagnostic historique et propositions institutionnelles, son travail défendu lundi 22 décembre 2025 à la Salle des actes de l’Université de Douala, invite le Cameroun à revisiter ses fondations politiques.

Au cœur de sa recherche, Girest Tchatchou Nkwechu défend une idée forte : la crise anglophone ne peut être comprise sans revenir à la manière dont l’État camerounais s’est construit et reconstruit depuis l’indépendance et la réunification. Il montre que des questions clés liées à la succession d’État, à la Constitution fédérale de 1961 et aux engagements pris à Foumban ont été mal gérées ou abandonnées en cours de route, laissant un sentiment de trahison notamment dans les régions anglophones.

L’auteur souligne que la violation ou l’abandon de certaines dispositions fédérales, loin d’être de simples détails techniques, ont progressivement sapé la confiance envers les institutions et alimenté les frustrations politiques et identitaires.

Dans cette perspective, la crise actuelle apparaît comme l’aboutissement logique d’une série de choix juridiques et politiques accumulés sur plusieurs décennies, plutôt que comme une simple crise de sécurité ou de gouvernance locale.

Pour sortir de l’impasse, le nouveau docteur avance des pistes précises : réhabiliter un enseignement honnête et complet de l’histoire du Cameroun, créer une institution permanente dédiée au dialogue et à la régulation des tensions communautaires, et rouvrir sans tabou le débat sur la forme de l’État, y compris l’hypothèse d’une fédération à deux États.

En filigrane, son travail pose une interrogation centrale : le pays peut‑il tourner la page de la crise anglophone sans accepter de revoir en profondeur ses règles du jeu constitutionnelles et le contrat politique qui lie ses différentes composantes ?

Les réponses se trouvent dans la thèse de doctorat du Dr Girest Tchatchou Nkwechu.

