-
© Camer.be : Toto Jacques
- 23 Dec 2025 00:00:00
- |
- 400
- |
-
CAMEROUN :: Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus :: CAMEROON
La gestion de la population carcérale au Cameroun traverse une zone de fortes turbulences suite aux récentes déclarations attribuées au Gouverneur de la région du Littoral. Dans un contexte encore marqué par les tensions liées à la crise post-électorale, l'autorité administrative aurait suggéré que les personnes privées de liberté prennent désormais en charge leur propre alimentation. Cette injonction, qui invite implicitement les prisonniers à se débrouiller pour se nourrir alors qu'ils sont sous la responsabilité directe de l'État, soulève une vague d'indignation sans précédent au sein des organisations de défense des droits humains et de la société civile.
La question de la prise en charge nutritionnelle en milieu carcéral n'est pas seulement une affaire de logistique, mais touche au cœur des obligations régaliennes. Selon les conventions internationales et le droit national, l'administration pénitentiaire a le devoir impérieux de garantir la subsistance de chaque individu incarcéré. En demandant aux détenus, dont beaucoup sont issus des rangs de l'opposition, de subvenir eux-mêmes à leurs besoins vitaux, le Gouverneur semble remettre en cause le principe fondamental de la protection des individus sous main de justice. Cette situation est d'autant plus préoccupante que de nombreux prisonniers politiques ne disposent d'aucune ressource financière ou de soutien familial régulier pour pallier ce désengagement étatique.
Le débat s'intensifie également autour de la responsabilité du Gouvernement camerounais dans le maintien des standards de vie minimaux au sein des prisons surpeuplées. Les observateurs craignent que cette posture n'aggrave une situation sanitaire déjà précaire, transformant la détention en une double peine où la faim devient un instrument de pression supplémentaire. Les critiques pointent du doigt une dérive de l'administration territoriale qui, face aux contraintes budgétaires ou politiques, choisirait de se délester de ses responsabilités les plus élémentaires. Cette crise de la nutrition en milieu carcéral pourrait rapidement devenir un point de friction majeur sur la scène internationale, ternissant davantage l'image du pays en matière de respect des libertés fondamentales.
Face à l'ampleur de la polémique, les appels à une réforme urgente du système de gestion des établissements pénitenciers se multiplient. Les défenseurs des droits de l'homme exigent une clarification immédiate et des garanties budgétaires pour que le droit à l'alimentation ne soit plus une variable d'ajustement. Pour beaucoup, la dignité humaine ne doit pas s'arrêter aux portes des cellules, et l'État doit impérativement assumer ses fonctions protectrices envers tous les citoyens, quel que soit leur statut judiciaire. Le silence ou l'indifférence face à une telle situation risquerait de fragiliser durablement la cohésion sociale dans un pays déjà éprouvé par de multiples défis politiques et sécuritaires.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Cameroun
Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau
Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus
Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1024673
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 561254
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448746
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386160
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 219660
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 211363