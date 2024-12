Le Tchad a son nouveau Maréchal : Mahamat Idriss Deby Itno, l’architecte de la paix :: CHAD

Depuis quelques jours, le Tchad a honoré son président, Mahamat Idriss Deby Itno, en le hissant au prestigieux rang de maréchal. Succédant à son défunt père, ce jeune dirigeant, autrefois perçu comme un novice sur la scène politique, déploie aujourd’hui un talent remarquable, tant sur le plan diplomatique que stratégique. Dès de la transition et pendant ce mandat qu’il exerce aujourd’hui, il a su imposer sa stature dans la sous-région. Par son charisme et sa détermination, il a œuvré à l’instauration de la paix avec ses voisins, consolidant les liens fragiles qui entouraient son pays.

Sur le plan national, il s’est distingué par des actions fortes : la réintégration de l’opposant historique Succès Masra, qui a été premier ministre, symbolisait un acte de réconciliation et de rassemblement inédit. Avec une finesse politique rare, Mahamat Idriss Deby Itno a également pris la décision audacieuse de rompre en douceur les accords militaires avec la France, affirmant ainsi une souveraineté renouvelée. Son travail acharné lui a valu une reconnaissance internationale, matérialisée par l’attribution du prestigieux Prix Cremer Passy 2024, une distinction honorant ses contributions à la paix et à la diplomatie.

Le titre de maréchal, bien que réservé aux officiers ayant commandé victorieusement en temps de guerre, transcende ici sa signification militaire. Il devient une reconnaissance symbolique de la bravoure politique et des victoires stratégiques obtenues par Mahamat Idriss Deby Itno au cours de la transition. Là où d’autres dirigeants ont lutté pendant des décennies, lui a su reconstruire la paix en un laps de temps remarquable, un exploit qui témoigne de sa vision et de son habileté à fédérer. Bien qu’il n’ait pas été vu sur le front, nul ne doute de son rôle de stratège.

Son ascension au rang de maréchal n’est pas tant une question de bataille que de triomphe sur des crises complexes, qu’il a su gérer avec une intelligence rare. Les actions décisives menées contre les insurgés, notamment Boko Haram, ainsi que la gestion habile des tensions avec la Centrafrique et ces rebelles du nord du Tchad, figurent parmi ses victoires les plus éclatantes. En honorant Mahamat Idriss Deby Itno, le peuple tchadien célèbre non seulement un homme, mais aussi un symbole de stabilité et d’espoir, dans un pays longtemps tourmenté par les conflits. Il incarne désormais une figure emblématique du renouveau tchadien, un leader dont les succès inspirent bien au-delà des frontières nationales.