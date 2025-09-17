Camer.be
Paul Biya lance sa campagne à Maroua: stratégie électorale du RDPC pour 2025
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), lancera officiellement sa campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 le 28 septembre à Maroua, avant une seconde étape à Douala. Ce choix géographique n'est pas anodin : Maroua, capitale de l'Extrême-Nord, représente un bastion historique pour le parti au pouvoir, où Biya avait recueilli 89,21 % des suffrages en 2018 . Cette région, longtemps confrontée à l'insécurité liée à Boko Haram et à des défis énergétiques, voit justement aboutir un projet solaire promis en 2018, avec l'extension des centrales de Maroua et Guider annoncée à quelques semaines du scrutin . 

Le RDPC a dévoilé une équipe de campagne massive, surnommée « l'armée du président », comprenant des centaines de personnalités politiques, administratives, économiques et même sportives, comme Samuel Eto'o ou Joseph-Antoine Bell . Cette mobilisation vise à consolider la base électorale du président sortant, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 1982, face à onze autres candidats . Parmi eux, Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de Biya désigné candidat consensuel par une fraction de l'opposition, tente de rompre l'ancrage du RDPC dans le Septentrion . 

La campagne électorale de Paul Biya s'inscrit dans un contexte de défis multidimensionnels : crise anglophone, insécurité dans l'Extrême-Nord, inflation économique et demande croissante de renouvellement politique, particulièrement chez les jeunes, qui représentent 70 % de la population . Le scrutin se tiendra sous la supervision d'ELECAM, une institution dont l'impartialité est régulièrement questionnée par l'opposition . 

Le lancement de Maroua symbolise ainsi la double stratégie du RDPC : s'appuyer sur les régions traditionnellement fidèles tout en activant des leviers socio-économiques concrets, comme l'énergie solaire, pour consolider sa base. Les résultats de cette approche détermineront si Paul Biya, déjà plus ancien chef d'État en exercice au monde, décrochera un huitième mandat .

