Akere Muna dénonce un système de corruption à l’hôpital central de Yaoundé
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Le candidat à la présidentielle d'octobre 2025 et figure anti-corruption Akere Muna a révélé une anecdote édifiante illustrant les dysfonctionnements du système camerounais. Lors d’un discours récent, il a relaté comment, lors d’une visite à l’hôpital central de Yaoundé, des infirmières et employés ont substitué leurs propres enfants aux jeunes patients afin de détourner des cadeaux destinés aux malades. « C’est le système que nous avons », a-t-il déploré, soulignant une corruption systémique qui gangrène jusqu’aux institutions de soins .  

Cette révélation s’inscrit dans le contexte plus large des critiques formulées par Muna contre la gouvernance camerounaise. Candidat investi par le parti Univers et une coalition d’une vingtaine d’organisations pour l’élection présidentielle d’octobre 2025, il a fait de la lutte contre la corruption et de la moralisation de la vie publique ses chevaux de bataille . Fondateur de Transparency International Cameroun, son engagement contre les détournements est ancien et lui a valu des représailles .  

L’hôpital central de Yaoundé, fondé en 1933 et doté de 650 lits, est pourtant un établissement public majeur dans la capitale camerounaise . Les pratiques décrites par Muna mettent en lumière des dérives qui, au-delà de l’anecdote, questionnent la gestion des ressources et l’éthique professionnelle au sein des services de santé. Alors que le pays prépare une élection présidentielle cruciale, de tels témoignages alimentent le débat sur la nécessité d’une transition politique et d’un renouvellement des pratiques de gouvernance . 

L'actualité en vidéo