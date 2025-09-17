CAMEROUN :: Issa Tchiroma Bakary à Ngaoundéré: meeting de précampagne pour 2025 :: CAMEROON

La ville de Ngaoundéré se prépare à accueillir Issa Tchiroma Bakary pour un meeting de précampagne crucial dans le cadre de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Ancien ministre de Paul Biya et désigné candidat consensuel par l’Union pour le Changement, Tchiroma vise à mobiliser les électeurs des régions septentrionales autour de son programme transitionnel. Son discours s’articule autour de six piliers, incluant la réconciliation nationale, un audit complet de l’État, la réforme constitutionnelle, la reconnaissance de la double nationalité, l’implication de la jeunesse et des femmes, ainsi que l’accès universel à l’électricité et à Internet .

Ce rassemblement s’inscrit dans une stratégie électorale visant à consolider une base électorale fragilisée par des décennies de gouvernance contestée. Cependant, cette désignation comme candidat unique ne fait pas l’unanimité au sein de l’opposition, accentuant les divisions plutôt que de les apaiser . Des figures majeures comme Maurice Kamto ou Bello Bouba Maïgari restent en retrait, soulignant les limites de cette initiative .

Le choix de Ngaoundéré n’est pas anodin : cette ville symbolise un bastion électoral clé où les appels au changement résonnent fortement. Tchiroma, qui se présente comme le porteur d’un contrat social renouvelé, devra convaincre une population sceptique après des années passées au sein du régime . Les défis sont nombreux, entre méfiance des électeurs et nécessité de rassembler au-delà des clivages traditionnels. Ce meeting est donc un test crucial pour sa capacité à incarner une alternative crédible à Paul Biya.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp