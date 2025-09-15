Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise :: CAMEROON

Au Cameroun, Maurice Kamto incarne un paradoxe politique saisissant. Bien qu'exclu arbitrairement de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il est devenu la boussole incontournable autour de laquelle gravitent les poids lourds de l'opposition. Bello Bouba Maïgari, Issa Tchiroma Bakary et Me Akere Muna ont tous franchi le seuil de sa résidence, non par simple courtoisie, mais pour toucher du doigt la force symbolique de celui que le pouvoir a tenté de réduire au silence.

Ces rencontres stratégiques traduisent une recomposition politique majeure. Elles visent à construire une opposition coordonnée capable de transformer le scrutin en référendum pour la sortie du régime Biya. Dans un contexte institutionnel verrouillé, Kamto joue un rôle d'arbitre et de catalyseur, son exclusion ayant renforcé son influence bien au-delà des urnes. Le régime, en voulant l'éteindre, a paradoxalement fait de lui un phare pour tous les acteurs politiques en quête de légitimité populaire.

Cette dynamique révèle que le véritable pouvoir ne réside plus seulement dans les candidatures officielles, mais dans la capacité à fédérer les espérances citoyennes. Kamto, par sa persistance et son rayonnement, est devenu le centre de gravité d'une opposition en pleine mutation, démontrant que l'influence politique peut parfois surgir là où on l'attend le moins.

