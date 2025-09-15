Camer.be
UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025 :: CAMEROON

Dans un communiqué daté du 14 septembre 2025, l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) est revenue sur les informations récentes concernant la désignation d’un prétendu candidat consensuel pour la présidentielle camerounaise de 2025. Le parti a tenu à rappeler avec fermeté que seules les institutions officielles sont habilitées à valider les candidatures. Selon le parti, le Conseil électoral d’ELECAM a l’autorité exclusive pour arrêter la liste des candidats, une décision qui doit ensuite être confirmée par le Conseil constitutionnel en cas de recours.

L’UNDP a ainsi pris ses distances avec des initiatives isolées émanant de groupes ou d’individus non mandatés, estimant que de telles démarches ne sauraient engager les candidats officiellement déclarés. Le parti a profité de cette annonce pour réaffirmer le soutien entier de ses militants à son candidat, Bello Bouba Maïgari. Le Président national de l’UNDP a appelé tous ses sympathisants à rester sereins et à poursuivre leur mobilisation pour soutenir activement sa campagne en vue du scrutin du 12 octobre.

Par la voix de son porte-parole et coordonnateur de campagne, Pierre Flambeau Ngayah, le parti a souligné l’importance de respecter les procédures légales et démocratiques. Cette prise de position claire vise à éviter toute confusion parmi l’électorat et à recentrer le débat sur les enjeux institutionnels et programmatiques de l’élection.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #UNDP #BelloBoubaMaigari #PolitiqueCameroun #ElectionPresidentielle #ActualiteCameroun #Democratic

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025
UPC 2025 : Issa Tchiroma Bakary incarne la transition, un discours pour réveiller le Cameroun
Cabral Libii propose la suppression des régions camerounaises
Issa Tchiroma candidat de l'UPC2025 : analyse d'une coalition fragile
Échec du meeting de Maroua : Cavaye Yeguié Djibril isolé dans le Grand Nord
Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé
Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
Maurice Kamto reçoit Bello Bouba Maigari : vers une alliance oppositionnelle en 2025 ?
Patricia Tomaïno Ndam Njoya : « Le système Biya ne tient que par les moyens de l’État »
Maurice Kamto réunit l'opposition camerounaise pour un candidat unique en 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:20
UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025

UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025
00:48
UPC 2025 : Issa Tchiroma Bakary incarne la transition, un discours pour réveiller le Cameroun

UPC 2025 : Issa Tchiroma Bakary incarne la transition, un discours pour réveiller le Cameroun
22:12
Cabral Libii propose la suppression des régions camerounaises

Cabral Libii propose la suppression des régions camerounaises
21:57
Issa Tchiroma candidat de l'UPC2025 : analyse d'une coalition fragile

Issa Tchiroma candidat de l'UPC2025 : analyse d'une coalition fragile
19:01
13/09/1958 – 13 /09/2025: Hommage de la diaspora Camerounaise combattante à Ruben Um Nyobe

13/09/1958 – 13 /09/2025: Hommage de la diaspora Camerounaise combattante à Ruben Um Nyobe

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo