CAMEROUN :: UNDP Réaffirme la Candidature de Bello Bouba Maïgari pour la Présidentielle 2025 :: CAMEROON

Dans un communiqué daté du 14 septembre 2025, l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) est revenue sur les informations récentes concernant la désignation d’un prétendu candidat consensuel pour la présidentielle camerounaise de 2025. Le parti a tenu à rappeler avec fermeté que seules les institutions officielles sont habilitées à valider les candidatures. Selon le parti, le Conseil électoral d’ELECAM a l’autorité exclusive pour arrêter la liste des candidats, une décision qui doit ensuite être confirmée par le Conseil constitutionnel en cas de recours.

L’UNDP a ainsi pris ses distances avec des initiatives isolées émanant de groupes ou d’individus non mandatés, estimant que de telles démarches ne sauraient engager les candidats officiellement déclarés. Le parti a profité de cette annonce pour réaffirmer le soutien entier de ses militants à son candidat, Bello Bouba Maïgari. Le Président national de l’UNDP a appelé tous ses sympathisants à rester sereins et à poursuivre leur mobilisation pour soutenir activement sa campagne en vue du scrutin du 12 octobre.

Par la voix de son porte-parole et coordonnateur de campagne, Pierre Flambeau Ngayah, le parti a souligné l’importance de respecter les procédures légales et démocratiques. Cette prise de position claire vise à éviter toute confusion parmi l’électorat et à recentrer le débat sur les enjeux institutionnels et programmatiques de l’élection.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp