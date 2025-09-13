Camer.be
Cabral Libii propose la suppression des régions camerounaises
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Cabral Libii propose la suppression des régions camerounaises :: CAMEROON

Cabral Libii, candidat à la présidentielle et leader du PCRN, a suscité un vif débat lors d'une rencontre avec la diaspora camerounaise en région parisienne ce 13 septembre. Le politicien a proposé une refonte complète du système administratif camerounais, déclarant que "les dix régions n'ont aucun sens" et devraient être supprimées au profit d'une organisation basée sur les 58 départements.  

Cette proposition audacieuse s'inscrit dans le cadre des discussions sur la décentralisation effective, un sujet crucial dans l'évolution politique du Cameroun. Libii argue que les départements et les communes ont plus de sens pour les populations, car ils correspondent à des réalités historiques et culturelles plus ancrées. Cette vision s'oppose au système actuel qui, selon lui, entretient une bureaucratie inefficace et éloignée des préoccupations citoyennes.  

Le candidat présidentiel souligne que cette réforme permettrait une meilleure allocation des ressources et une gouvernance plus proche des populations. Dans un contexte où de nombreuses régions souffrent d'un manque criant d'infrastructures et de services publics, cette proposition cherche à répondre aux demandes croissantes de gouvernance locale efficace. Cependant, cette position risque de rencontrer des résistances, notamment de la part des élites régionales qui bénéficient du système actuel.  

Cette sortie intervient alors que la question de la réforme territoriale devient de plus en plus centrale dans le débat politique camerounais. Alors que le gouvernement actuel a initié un processus de décentralisation, beaucoup estiment que les avancées restent insuffisantes et que les régions manquent de réels pouvoirs de décision.  

