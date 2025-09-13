CAMEROUN :: Issa Tchiroma candidat de l'UPC2025 : analyse d'une coalition fragile :: CAMEROON

Issa Tchiroma, figure politique camerounaise et président du Front National pour le Salut du Cameroun (FSNC), a été désigné candidat de l'Union Pour le Changement (UPC2025), une initiative portée par le groupe dit de Douala. Cette annonce intervient dans un contexte de recomposition politique à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, où les oppositions tentent de se structurer face au régime en place.

L'UPC2025, bien que rassemblant une dizaine de partis politiques, peine à convaincre les grands noms de l'opposition. En effet, Bello Bouba, leader de l'UNDP, s'en est distancié dès le 11 septembre, tandis que l'APC de l'honorable Nintcheu et Maurice Kamto ont publiquement affirmé ne pas être associés à cette coalition. Le FSNC apparaît ainsi comme le seul parti significatif à s'être prêté à cette démarche, soulevant des questions sur la viabilité et l'impact réel de cette alliance.

Cette situation révèle les divisions persistantes au sein de l'opposition camerounaise, souvent critiquée pour son incapacité à former un front uni. Alors que le pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs, la fragmentation des forces oppositionnelles pourrait affaiblir leur capacité à proposer une alternative crédible. L'initiative UPC2025, bien que symbolique, semble pour le moment manquer de l'ampleur et du soutien nécessaires pour peser significativement dans le paysage politique.

Le choix d'Issa Tchiroma, ancien ministre du gouvernement, interroge également sur la stratégie de cette coalition et sa capacité à incarner un véritable changement pour les électeurs. La réussite de cette entreprise dépendra de sa capacité à élargir sa base et à convaincre au-delà des cercles already acquis.

