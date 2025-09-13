Camer.be
Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé :: CAMEROON

Dans un contexte politique tendu à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025, le Préfet du Mfoundi a interdit une assemblée organisée par l’Union pour le changement, une coalition oppositionnelle. Cette décision intervient alors que les restrictions sur l’espace civique se multiplient au Cameroun, soulevant des inquiétudes quant au respect des droits démocratiques . Les autorités ont justifié cette mesure par des raisons de sécurité publique, mais les leaders oppositionnels y voient une tentative délibérée de museler leurs voix.  

Cette obstruction s’inscrit dans une série d’actions similaires visant à limiter les activités des partis d’opposition avant le scrutin. Selon des observateurs internationaux, ces restrictions risquent de compromettre la crédibilité du processus électoral et d’accentuer les tensions politiques . L’opposition camerounaise, déjà fragilisée par l’exclusion de candidats tels que Maurice Kamto, dénonce une violation de la liberté de réunion et une stratégie orchestrée pour favoriser le parti au pouvoir .  

La crise politique s’intensifie dans un climat marqué par des arrestations arbitraires et des pressions sur les médias. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a récemment alerté sur la dégradation des conditions nécessaires à un scrutin libre et équitable . Pour de nombreux analystes, cette situation menace la stabilité du pays et pourrait exacerbér les conflits régionaux, notamment dans les zones anglophones où sévit un conflit séparatiste . 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Opposition #LiberteDeReunion #CrisePolitique #Mfoundi #UnionPourLeChangement #Yaounde

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé
Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
Maurice Kamto reçoit Bello Bouba Maigari : vers une alliance oppositionnelle en 2025 ?
Patricia Tomaïno Ndam Njoya : « Le système Biya ne tient que par les moyens de l’État »
Maurice Kamto réunit l'opposition camerounaise pour un candidat unique en 2025
Maurice Kamto et l’APC Dénoncent des Manœuvres Trompeuses pour l’Élection 2025
Mbanga Soutient Massivement Bello Bouba Maïgari pour une Alternance Constructive
Bello Bouba ou Tchiroma, l'opposition choisira son candidat le 13 septembre
Shewa apporte son soutien à Tomaïno Ndam Njoya
Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:52
Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé

Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé
16:25
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun

Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun
15:57
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football

Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
11:03
67 ans après...A quand l'ouverture du véritable procès sur l'assassinat de Ruben Um Nyobe?

67 ans après...A quand l'ouverture du véritable procès sur l'assassinat de Ruben Um Nyobe?
10:00
La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025

La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo