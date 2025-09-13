CAMEROUN :: Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé :: CAMEROON

Dans un contexte politique tendu à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025, le Préfet du Mfoundi a interdit une assemblée organisée par l’Union pour le changement, une coalition oppositionnelle. Cette décision intervient alors que les restrictions sur l’espace civique se multiplient au Cameroun, soulevant des inquiétudes quant au respect des droits démocratiques . Les autorités ont justifié cette mesure par des raisons de sécurité publique, mais les leaders oppositionnels y voient une tentative délibérée de museler leurs voix.

Cette obstruction s’inscrit dans une série d’actions similaires visant à limiter les activités des partis d’opposition avant le scrutin. Selon des observateurs internationaux, ces restrictions risquent de compromettre la crédibilité du processus électoral et d’accentuer les tensions politiques . L’opposition camerounaise, déjà fragilisée par l’exclusion de candidats tels que Maurice Kamto, dénonce une violation de la liberté de réunion et une stratégie orchestrée pour favoriser le parti au pouvoir .

La crise politique s’intensifie dans un climat marqué par des arrestations arbitraires et des pressions sur les médias. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a récemment alerté sur la dégradation des conditions nécessaires à un scrutin libre et équitable . Pour de nombreux analystes, cette situation menace la stabilité du pays et pourrait exacerbér les conflits régionaux, notamment dans les zones anglophones où sévit un conflit séparatiste .

