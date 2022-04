CAMEROUN :: Mami Ton, une des lauréates de First short 2022 :: CAMEROON

La cinéaste a remporté le prix Arthur Si Bita de la 8e édition du festival panafricain de films d’école de Yaoundé.

Le clap de fin de First Short a sonné le 16 avril dernier dans la salle Sita Bella, du ministère de la communication. Le délégué général du festival, Cesaire Mouté, a formulé ses reconnaissances à l’endroit d’Orgelle Kentsop, communément appelée Mami Ton. Pendant les trois jours qu’ont duré le festival, elle a animé des master class au cours desquels elle a partagé son success story aux festivaliers qui veulent embrasser une carrière de cinéaste. Elle a dirigé les master class avec Boris Calvin Yadia,´ et Rostand Nya.

Il y avait 10 prix au total. Le stylo d’or est revenu au film burkinabé Souk, un court métrage de 5 minutes, racontant la vie dans un camp de réfugiés d’un village au Burkina-Faso. Le prix du film étranger est revenu à Hello Africa du turc, Hasan Serin ; le Camerounais Rostand Wandja a eu les prix de l’espoir avec One week et Betel Petho ; Mami Ton a été lauréate du prix Arthur Si Bita ; le prix du documentaire a été décerné au béninois, Gildas dossou pour son film Gan Do Nu ; Songo Bilong Marc et Virginie Ehana ont remporté respectivement les prix de meilleure interprétation masculine et féminine.

Pour le jury composé de Romuald Ngomssi (président), et les membres : Larissa Ndjakomo et Gérard Tedom, la sélection des lauréats a été faite avec la plus grande objectivité.

Le délégué général de First short, Césaire Mouté, s’est réjoui des activités menées pendant la 8e édition. Il n’a pas tari d’éloges à tous les festivaliers et surtout à l’endroit des lauréats qui reconnait-il, « ont rehaussé l’image du festival avec des productions de hautes qualités ». Non sans formuler ses reconnaissances à ceux qui ont animé des masters class, en l’occurrence et aux partenaires.