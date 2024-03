« The Crooked Ones » : Un Film Captivant Sur L'opération Épervier Au Cameroun :: Cameroon

Le film "The Crooked Ones" de Dante Fox Entertainment promet de soulever des questions brûlantes autour de l'opération Épervier au Cameroun. Ce long-métrage, réalisé par Konrad Defang et Thierry Fouomene, met en lumière la vie de Daisy, la fille unique du Ministre des Finances du Cameroun, Sieur Edimo. De retour après une décennie aux États-Unis, Daisy se retrouve confrontée aux mécanismes complexes de l'opération Épervier, une initiative gouvernementale visant à combattre la corruption financière et d'autres pratiques illégales.

Le film réunit un casting impressionnant incluant des talents tels que Donald Ayissi, Aïssa Njayou, Lucie Memba Bos, Nelson Tralonla, et bien d'autres. Cette production promet aux spectateurs une plongée immersive au cœur des événements qui ont secoué la société camerounaise.

"The Crooked Ones" se présente comme un suspense haletant, offrant une exploration détaillée des tenants et aboutissants de l'opération Épervier et de ses répercussions. La sortie imminente du film suscite une excitante anticipation parmi les amateurs de cinéma au Cameroun et au-delà.

Plus qu'un simple divertissement, "The Crooked Ones" pose des réflexions profondes sur un sujet d'actualité au Cameroun. Le film promet de captiver les esprits et de susciter des débats animés sur les enjeux sociaux et politiques du pays.