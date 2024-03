France :: Save The Date : La Nollywood Week Revient Pour Sa 11E Édition Du 2 Au 5 Mai 2024

Pendant 4 jours, le cinéma nigérian et africain est mis à l’honneur à Paris au Cinéma L’Arlequin. Au programme : projections de films (courts et longs métrages y compris des films d'animation, rencontres) mais aussi pour la première fois dans ce festival des films en réalité virtuelle et réalité augmentée!

L’Arlequin, un lieu emblématique

L’Arlequin est un cinéma parisien classé « art et essai » situé au 76 rue de Rennes dans le 6e arrondissement. Il fait partie de la société Dulac Cinémas, ex-Les Écrans de Paris.

Lieu emblématique parisien, ouvert sur le monde, l’Arlequin est le lieu qui accueille chaque année la Nollywood Week depuis sa création.

