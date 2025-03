CAMEROUN :: Le film comique agents un peu trop Secrets débarque en salle le 14 mars prochain :: CAMEROON

C'est une première et une aubaine pour le 7e art camerounais de réunir sur un même plateau les acteurs de plusieurs univers cinématographiques trillés sur le volet: "théâtre, comédie, web série" pour produire le film comique agents un peu trop Secrets qui a fait l'objet de rencontre presse tenue ce 10 mars à Yaoundé.

Il faut le préciser, "Agents un peu trop Secrets" est une idée du jeune scénariste, réalisateur et producteur camerounais Franck Thierry Léa Malle , un visage et un nom qui résonne dans le 7e art camerounais et même au delà de nos frontières, de part la qualité de ses productions et son professionnalisme.

Après les films "Innocent(e), l'Accord" ces deux long métrages qui ont propulsés sa carrière dans le domaine du 7e art avec plusieurs récompenses glanées au Cameroun et à l'international, il décide de revenir en août 2024 avec un autre projet aussi innovateur dans son genre et le jumelage de plusieurs artistes évoluant dans plusieurs univers pour penser les maux qui gangrènent notre société dans une ambiance conviviale et comique . En tête d'affiche de ce film un visage qui crève l'écran Rigobert Tamwa plus connu sous le nom d'Eshu.

Pour le réalisateur, face aux hommes de médias , ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir Eshu et Valéry Ndongo dans le cadre de ce projet ces grands noms du 7e art au Cameroun et à l'international chacun dans son domaine respectif , laisse entendre le réalisateur du film comique agents un peu trop Secrets Franck Thierry Léa Malle.

Le rêve pour moi après plusieurs péripéties c'était de faire ce film au point de faire entrer Canal+ , nous avons fait un mois de répétitions et un mois de tournage poursuit -t-il.

Il faudrait le préciser, c'est la maison de production cinématographique Inception arts and com qui en ait la pièce maîtresse de la production de ce film , avec une équipe technique constitué de jeunes camerounais.

En ce qui concerne l' ambiance lors du tournage de ce film les avis sont partagés ; d'après l'acteur principal du film Eshu « physiquement la comédie est plus épuisante , moi je viens du théâtre , pour ma propre expérience, ça m'as pris du temps d'accepter l'équipe et de pouvoir me lâcher ; on a fait 30 jours de tournage et moi je tournais tous les jours ; néanmoins on a donné le meilleur de nous même » à Carlès Antonio une étoile montante de la web série au Cameroun «le cinéma c'est quelque chose de magnifique , ça te permet d'entrer dans n'importe quel rôle , or dans la web série on se lâche tout simplement ».L'aventure était magnifique c'était pour moi une première de faire mon entrée au cinéma.

Le film comique agents un peu trop Secrets sort en salle le 14 mars prochain dès 19h , le site de canal Olympia de Yaoundé aura l'exclusivité de la sortie de ce film distribué par Canal+ et d'autres partenaires comme TV5 Monde.

En somme le fim comique "agents un peu trop Secrets" décrits tout simplement le mal être auquel est plongé la société à la suite d'une nomination à un poste qui ne devrait pas être octroyé à un tierce pas faute de compétence , ce qui a engendré la perte du "titre foncier du pays" d'où la mise en relation de ses différents corps de métier du 7 e art pour retrouver au plus vite le fameu titre foncier . Pour en savoir davantage sur ce film comique le réalisateur Franck Thierry Léa Malle invite massivement le public camerounais à faire salle comble le 14 mars prochain dès 19h à Canal Olympia Yaoundé car d'après ce dernier il faudrait accroître les chiffres et susciter davantage des partenariats avec Canal+.