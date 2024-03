Cameroun :: Paul Biya : Destin Prodige - Un Documentaire Élogieux Applaudi Au Palais Des Congrès De Yaoundé :: Cameroon

Hier soir, le Palais des Congrès de Yaoundé a été le théâtre d'un événement majeur, rassemblant tous les membres du gouvernement, des élites intellectuelles, des étudiants, des militants du Rdpc, des opérateurs économiques, des membres du corps diplomatique, ainsi que des autorités religieuses. La raison de cette mobilisation exceptionnelle était la diffusion d'un long métrage documentaire intitulé "Paul Biya, un Grand Homme d'État au Destin Prodige".

Le film, d'une durée d'environ soixante minutes, propose un voyage à travers les quarante années au pouvoir de Paul Biya. Mêlant histoire vécue, témoignages, et une touche de fiction, le documentaire explore les grandes réalisations, victoires, épreuves endurées, et écueils traversés par l'homme du 6 novembre et son peuple.

Réalisé en français et en anglais, le documentaire donne la parole à toutes les couches sociales, offrant une perspective diversifiée sur le parcours de Paul Biya. Des personnalités telles que l'ancien Premier ministre Peter Mafany Mousonge et l'homme politique Dakolé Daissala ont partagé leurs témoignages élogieux, soulignant l'impact positif de Paul Biya sur le Cameroun.

L'événement a permis à de nombreux citoyens, intellectuels, hommes politiques, et journalistes de revisiter l'histoire du renouveau à leur manière. Organisé sous la coordination du Cabinet Civil de la présidence de la République et du ministère de la Culture, le documentaire a été décrit par ses réalisateurs comme l'œuvre d'un grand homme d'État. Solange Edimo, l'une des réalisatrices, a souligné que parler du président Paul Biya n'a pas été chose aisée en raison de son aura, mais l'objectif était de montrer ce que cet homme a accompli.

Cathy Meba, coréalisatrice et actrice du documentaire, a ajouté : "Il était question pour nous de présenter celui qui a donné toute sa vie au Cameroun. Il était surtout question de tracer le parcours avec le regard d'un enfant devant son héros". Elle a également plaidé en faveur du corps diplomatique pour que le prix Nobel de la paix soit attribué à Paul Biya.

L'événement a suscité des réactions diverses, alimentant le débat sur la manière dont l'histoire et l'héritage de Paul Biya sont présentés et perçus au Cameroun.