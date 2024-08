Paul Biya : Un film documentaire controversé parcourt le Cameroun malgré les polémiques :: CAMEROON

Le Cameroun est actuellement le théâtre d'une tournée cinématographique qui ne cesse de faire parler d'elle. Le film documentaire intitulé "Paul Biya, un grand homme d'Etat, au destin prodigieux" sillonne le pays, suscitant à la fois enthousiasme et controverse.

Depuis sa première projection le 10 mars 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé, ce film documentaire a entamé un périple à travers les régions camerounaises. Après Bertoua, Douala et Maroua, la prochaine étape est prévue à Bafoussam le 24 août 2024. Selon les co-réalisatrices, Solange Edimo et Cathy Meba, chaque projection a été accueillie avec "ferveur, enthousiasme et une formidable mobilisation populaire".

Cependant, cette tournée n'est pas exempte de polémiques. Des rumeurs concernant le coût exorbitant des projections ont rapidement circulé, poussant Cathy Meba, nièce du président Biya, à faire une mise au point. Dans un communiqué, elle affirme que ni elle ni le superviseur technique, Charles Atangana Manda, ne sont impliqués dans "les activités de collecte, de gestion, de réception ou d'utilisation des fonds collectés par les Comités Régionaux d'Organisation des Cérémonies de Projection".

Le documentaire, supervisé par un représentant du Cabinet Civil de la Présidence de la République, a pour objectif de mettre en lumière "l'immense œuvre" du président Paul Biya dans la construction d'un "Cameroun Moderne et Démocratique, Uni et Indivisible". Il retrace le parcours du chef d'État depuis son accession au pouvoir le 6 novembre 1982, mettant en avant sa vision pour l'émergence du pays.

Malgré les controverses, l'équipe de production se félicite du succès rencontré par le film, le qualifiant d'"œuvre collégiale bien inspirée, bien pensée et communément produite". Elle remercie le peuple camerounais pour son accueil chaleureux, interprétant chaque projection comme un "vibrant Hommage" au président.

Cette tournée cinématographique soulève néanmoins des questions sur l'utilisation des ressources publiques et la place du culte de la personnalité dans la politique camerounaise. Alors que les partisans du président y voient une célébration légitime de son leadership, les critiques dénoncent une propagande coûteuse dans un pays confronté à de nombreux défis économiques et sociaux.

Quoi qu'il en soit, ce film documentaire sur Paul Biya continue de parcourir le Cameroun, cristallisant les débats sur le bilan du plus ancien chef d'État en exercice d'Afrique. La tournée, prévue pour couvrir l'ensemble des régions du pays, promet encore de nombreuses discussions sur l'héritage politique du président Biya et l'avenir du Cameroun.