Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d'unité politique

Au Cameroun, la scène politique connaît un tournant significatif : le 12 septembre 2025, Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) et candidat à la présidentielle d’octobre, s’est rendu auprès de Maurice Kamto, figure de l’opposition injustement écartée, dans une rencontre fraternelle destinée à amplifier l’unité de l’opposition.

Ce geste intervient dans un contexte électoral tendu, marqué par des injustices électorales et des manœuvres qui chercheraient à affaiblir les forces de changement. Le communiqué de campagne de Tchiroma insiste sur sa volonté de réconciliation avec les leaders exclus ou marginalisés, affirmant que cette visite est une marque de respect, de solidarité, mais surtout d’écoute envers Kamto, avec lequel il partage une vision d’une transition démocratique crédible.

Pour Tchiroma, il ne suffit pas d’être acteur politique, il faut être porteur d’espérance : il s’agit d’un leadership rassemblé qui place l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus des ambitions personnelles. La rencontre a ainsi valeur de symbole : elle montre que, malgré les obstacles, des alliances ou au moins des ponts de dialogue peuvent naître entre les opposants.

Avec l’élection présidentielle qui approche, ce rapprochement pourrait bien être une étape essentielle pour bâtir un front commun résistant face aux défis de la transparence et de la légitimité électorale, et pour fidéliser une base citoyenne en quête de changement durable.

