Camer.be
Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique :: CAMEROON

Au Cameroun, la scène politique connaît un tournant significatif : le 12 septembre 2025, Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) et candidat à la présidentielle d’octobre, s’est rendu auprès de Maurice Kamto, figure de l’opposition injustement écartée, dans une rencontre fraternelle destinée à amplifier l’unité de l’opposition.

Ce geste intervient dans un contexte électoral tendu, marqué par des injustices électorales et des manœuvres qui chercheraient à affaiblir les forces de changement. Le communiqué de campagne de Tchiroma insiste sur sa volonté de réconciliation avec les leaders exclus ou marginalisés, affirmant que cette visite est une marque de respect, de solidarité, mais surtout d’écoute envers Kamto, avec lequel il partage une vision d’une transition démocratique crédible.

Pour Tchiroma, il ne suffit pas d’être acteur politique, il faut être porteur d’espérance : il s’agit d’un leadership rassemblé qui place l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus des ambitions personnelles. La rencontre a ainsi valeur de symbole : elle montre que, malgré les obstacles, des alliances ou au moins des ponts de dialogue peuvent naître entre les opposants.

Avec l’élection présidentielle qui approche, ce rapprochement pourrait bien être une étape essentielle pour bâtir un front commun résistant face aux défis de la transparence et de la légitimité électorale, et pour fidéliser une base citoyenne en quête de changement durable.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #OppositionUnie #TransitionDemocratique #InjusticesElectorales #DialoguePolitique #Solidarite #Elections

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
Maurice Kamto reçoit Bello Bouba Maigari : vers une alliance oppositionnelle en 2025 ?
Patricia Tomaïno Ndam Njoya : « Le système Biya ne tient que par les moyens de l’État »
Maurice Kamto réunit l'opposition camerounaise pour un candidat unique en 2025
Maurice Kamto et l’APC Dénoncent des Manœuvres Trompeuses pour l’Élection 2025
Mbanga Soutient Massivement Bello Bouba Maïgari pour une Alternance Constructive
Bello Bouba ou Tchiroma, l'opposition choisira son candidat le 13 septembre
Shewa apporte son soutien à Tomaïno Ndam Njoya
Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi
Opacité électorale au Cameroun : le RDPC seul détenteur de la liste électorale nationale
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:40
Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025

Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025
01:23
Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique

Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique
21:13
Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique

Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
16:45
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique

Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
13:04
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature

Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo