Camer.be
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique :: CAMEROON

« Pour les raisons que j'ai eues à rappeler en d'autres circonstances , j'ai dû présenter ma candidature à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du MANIDEM. 

Cette candidature a subi la barbarie administrative et l'arbitraire juridictionnel sans précédents que l'on sait. Le mandat que le Conseil National du MRC m'avait donné lors de sa réunion du 26 octobre 2024, de choisir la modalité de présentation de ma candidature dans le cadre de cette élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, a expiré avec la décision honteuse du Conseil constitutionnel du 5 août 2025 et, avec lui, la raison pour laquelle j'avais démissionné de la présidence nationale du MRC. 

Par parallélisme des formes, le Conseil National du MRC a constaté cette fin de ma mission lors de sa réunion du 6 septembre 2025, par une résolution dans laquelle il demande mon retour dans le parti et la reprise de mon mandat de Président National du MRC.  Afin de donner suite à cette demande, je devais démissionner d'abord du MANIDEM. C'est ce que j'ai fait ce jour, 12 septembre par une lettre de démission notifiée au MANIDEM, avec effet immédiat. 
Je tiens à saluer chaleureusement, une fois de plus, le sens patriotique du Président du MANIDEM, Georges Anicet EKANE, et les bonnes dispositions des cadres et des militants du MANIDEM à mon égard. 

Fait à Yaoundé le 12 septembre 2025 
Maurice Kamto»

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Kamto #MANIDEM #MRC #Cameroun #Presidentielle2025 #Opposition #Politique

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
Maurice Kamto reçoit Bello Bouba Maigari : vers une alliance oppositionnelle en 2025 ?
Patricia Tomaïno Ndam Njoya : « Le système Biya ne tient que par les moyens de l’État »
Maurice Kamto réunit l'opposition camerounaise pour un candidat unique en 2025
Maurice Kamto et l’APC Dénoncent des Manœuvres Trompeuses pour l’Élection 2025
Mbanga Soutient Massivement Bello Bouba Maïgari pour une Alternance Constructive
Bello Bouba ou Tchiroma, l'opposition choisira son candidat le 13 septembre
Shewa apporte son soutien à Tomaïno Ndam Njoya
Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi
Opacité électorale au Cameroun : le RDPC seul détenteur de la liste électorale nationale
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:45
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique

Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
13:04
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature

Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
12:04
Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition

Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition
09:36
Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc

Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc
01:32
Le MANIDEM dénonce l'interdiction de commémorer Ruben Um Nyobe par le régime

Le MANIDEM dénonce l'interdiction de commémorer Ruben Um Nyobe par le régime

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo