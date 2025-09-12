CAMEROUN :: Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature :: CAMEROON

Maurice Kamto a officiellement démissionné du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) dans une lettre adressée à Anicet Ekane, le président du parti, datée du 10 septembre 2025. Ce départ survient après le rejet de sa candidature à la présidentielle du 12 octobre 2025, décision prise par ÉLECAM, validée ensuite par le Conseil constitutionnel. La correspondance de Kamto ne se contente pas de marquer une rupture politique, elle exprime aussi la gratitude envers le MANIDEM et son président pour la confiance dont il avait bénéficié lors de l’investiture de sa candidature.

Maurice Kamto, qui avait déjà quitté le MRC pour rejoindre le MANIDEM en juillet 2025 afin d’être investi sous cette bannière, se retrouve aujourd’hui dans une situation politique complexe. Le rejet de sa candidature pour « pluralité d’investiture » par ÉLECAM puis le Conseil constitutionnel l’empêchent de participer officiellement à la course présidentielle. Ce contexte alimente un débat intense au sein de l’opposition camerounaise sur la légitimité des procédures électorales, mais aussi sur la stratégie que doit adopter Kamto pour conserver son influence.

Au-delà de la dimension personnelle, cette démission provoque des réactions au sein du MRC : le parti se dit ouvert à son retour, soulignant son leadership et sa vision pour l’avenir du Cameroun. Les militants se retrouvent confrontés à un choix : rester fidèles à Kamto indépendamment de son appartenance formelle, ou le suivre dans d’autres formes d’engagement politique.

L’annonce de Kamto s’inscrit dans une dynamique plus large : face à un scrutin controversé, marqué par la disqualification de figures de l’opposition, l’enjeu est de mobiliser l’électorat, maintenir la visibilité médiatique, et créer du lien avec une audience de plus en plus exigeante en transparence et en crédibilité. Pour Kamto, la démission du MANIDEM n’est peut-être pas tant un recul qu’une réorganisation tactique, visant à préserver son leadership, fidéliser sa base, et construire une trajectoire crédible vers les échéances futures.

Dans ce contexte, le mot d’ordre reste : comment rester acteur malgré les obstacles institutionnels, raviver la confiance des citoyens, et susciter une mobilisation qui dépasse les frontières du militantisme traditionnel ?

