Maurice Kamto reçoit Bello Bouba Maigari : vers une alliance oppositionnelle en 2025 ?

Dans un geste politique significatif, Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a reçu à son domicile Bello Bouba Maigari, président de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) et candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette rencontre, décrite comme « cordiale » par Kamto, intervient dans un contexte de fragmentation de l’opposition face au président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans .

Bello Bouba Maigari, ancien Premier ministre de Biya et ministre du Tourisme, a quitté le gouvernement en juin 2025 pour se présenter contre son ex-allié. Son parti, l’UNDP, dispose d’une base électorale solide dans le Grand Nord, une région clé pour toute victoire oppositionnelle . Kamto, bien que disqualifié par le Conseil constitutionnel en août 2025 pour des raisons controversées, conserve une influence majeure sur l’électorat urbain et jeune .

Les échanges entre les deux leaders pourraient annoncer une stratégie de coalition. Historiquement, l’opposition camerounaise a échoué à s’unir, facilitant les victoires de Biya. En 1992, une alliance avait pourtant permis à John Fru Ndi d’obtenir 36 % des voix, menaçant sérieusement le régime . Aujourd’hui, face à un Biya affaibli par l’âge et les critiques internationales, une candidature unique incarnerait un espoir d’alternance .

Cependant, des défis persistent. Maigari et Kamto représentent des régions et des électorats distincts. Leur rapprochement nécessiterait des compromis sur la gouvernance future et une campagne unifiée. Par ailleurs, le régime utilise souvent des tactiques répressives pour diviser l’opposition, comme en témoignent les récentes arrestations de supporters de Kamto .

Cette rencontre soulève aussi la question du rôle de Kamto après sa disqualification. Certains analystes suggèrent qu’il pourrait devenir un médiateur clé pour consolider les forces oppositionnelles, plutôt qu’un candidat . Sa légitimité reste intacte malgré son exclusion, comme le montrent les mobilisations populaires en sa faveur .

