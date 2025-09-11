Camer.be
Patricia Tomaïno Ndam Njoya : « Le système Biya ne tient que par les moyens de l’État »
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Patricia Tomaïno Ndam Njoya : « Le système Biya ne tient que par les moyens de l’État » :: CAMEROON

À un mois du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, Patricia Tomaïno Ndam Njoya, présidente de l’Union démocratique du Cameroun (UDC), affirme que le système Biya ne se maintient que grâce aux ressources de l’État et au confort institutionnel. Dans un entretien à RFI, elle souligne que la majorité des Camerounais aspirent à des élections justes et transparentes, rejetant le bilan de 43 ans de pouvoir de Paul Biya .  

La candidate dénonce la gestion « inadmissible » des crises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, rappelant que le rôle premier d’un président est d’incarner l’unité nationale et d’arbitrer le fonctionnement des institutions. Selon elle, le régime actuel « n’apporte plus rien » après quatre décennies au pouvoir, et les citoyens réclament une alternance pacifique . Cette critique s’inscrit dans un contexte où l’opposition camerounaise, bien que fragmentée, tente de s’unir autour d’un projet commun pour favoriser l’alternance .  

Le système Biya est décrié pour son utilisation des moyens étatiques à des fins électorales, comme en témoignent les récentes réceptions de leaders communautaires au palais présidentiel, qualifiées de « fraude moderne » par des ONG locales . Par ailleurs, des intellectuels et membres de la société civile appellent à une refondation nationale incluant la limitation des mandats présidentiels et la réconciliation nationale .  

Malgré les obstacles, Patricia Tomaïno Ndam Njoya reste optimiste sur les chances de l’opposition, estimant que la soif de changement dépasse les clivages traditionnels. Son parti, l’UDC, porte un projet axé sur la gouvernance transparente et la justice sociale, des thèmes resonnant avec les préoccupations de la population . 

