Maurice Kamto réunit l'opposition camerounaise pour un candidat unique en 2025
PRéSIDENTIELLE 2025

Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a annoncé la tenue d'une rencontre cruciale avec les principaux candidats de l'opposition en vue de l'élection présidentielle 2025. Cette initiative vise à désigner un candidat unique capable de défier le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans. La décision intervient après la disqualification controversée de Kamto par le Conseil constitutionnel, une mesure dénoncée comme arbitraire par ses soutiens et des organisations internationales .  

Le paysage politique camerounais reste fragmenté, avec des figures comme Bello Bouba Maigari (UNDP) et Issa Tchiroma Bakary (FSNC), tous deux anciens alliés de Biya, qui pourraient incarner une alternative crédible. Cependant, leurs rivalités personnelles et leurs bases électorales régionales distinctes compliquent toute unification spontanée. Kamto, bien que disqualifié, conserve une influence significative et entend jouer un rôle de médiateur pour harmoniser les stratégies oppositionnelles .  

Cette démarche s'inscrit dans un contexte de tensions politiques exacerbées, marquées par des arrestations de militants et des accusations de verrouillage démocratique. Les analystes soulignent que sans coalition, l'opposition risque de faciliter une réélection de Biya, qui briguera un huitième mandat à 92 ans. Le scrutin du 12 octobre s'annonce comme un test décisif pour la démocratie camerounaise . 

#Cameroon2025 #Opposition #Kamto #Presidentielle #CandidatUnique #Biya #Politics

