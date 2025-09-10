Camer.be
Maurice Kamto et l’APC Dénoncent des Manœuvres Trompeuses pour l’Élection 2025
Maurice Kamto et l'APC Dénoncent des Manœuvres Trompeuses pour l'Élection 2025

L’Alliance Politique pour le Changement (APC) et son candidat à l’élection présidentielle de 2025, le Professeur Maurice Kamto, ont publié un communiqué officiel pour clarifier leur position face à des initiatives non autorisées. Le document, daté du 10 septembre 2025, stipule qu’aucune personne ou structure n’a reçu mandat pour engager des discussions en leur nom concernant un candidat dit "consensuel". Cette prise de position intervient dans un contexte où certaines démarches individuelles, relayées publiquement, pourraient induire l’opinion en erreur.

L’APC et Maurice Kamto affirment leur attachement aux principes démocratiques, à la transparence et à l’intérêt général. Ils se dissocient ainsi formellement de toute négociation ou arrangement auquel ils n’ont pas participé. Tout en restant attentifs à l’évolution de la scène politique camerounaise, ils se réservent le droit de s’exprimer en temps utile, en phase avec les aspirations du peuple.

Cette clarification survient alors que la course à l’élection présidentielle s’intensifie, marquée par des enjeux de légitimité et de crédibilité. L’APC, à travers son coordinateur national par intérim, Jean Michel Nintcheu, réaffirme son engagement pour un changement véritable et immédiat, conformément à sa devise : "Le changement c’est maintenant !".

