Shewa apporte son soutien à Tomaïno Ndam Njoya
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Shewa apporte son soutien à Tomaïno Ndam Njoya :: CAMEROON

David Shewa, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel malgré son investiture par le Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau (MPCN) de feu Paul Eric Kingue, a appelé à voter pour Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, candidate de l’Union démocratique du Cameroun (UDC), pour l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cet appel symbolise une tentative de consolidation des voix oppositionnelles face au régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).  

Shewa, entrepreneur originaire du Nord-Ouest, portait un projet axé sur le fédéralisme, la réconciliation nationale et les réformes économiques. Son exclusion de la course électorale, pour des raisons non précisées, reflète les irrégularités souvent dénoncées par l’opposition. Tomaïno Ndam Njoya, maire de Foumban et présidente de l’UDC, incarne une alternative crédible, avec un programme centré sur la transparence électorale et la décentralisation.  

Le ralliement de Shewa pourrait influencer les électeurs des régions anglophones, où la crise sécuritaire et le sentiment de marginalisation restent prégnants. Tomaïno Ndam Njoya a intensifié sa campagne dans le Grand Nord, formant des agents électoraux pour garantir l’intégrité du scrutin. Son engagement pour l’autonomie des femmes et le développement agricole renforce son ancrage local.  

Cette alliance soulève toutefois des questions sur l’unité de l’opposition, historiquement fragmentée. Seule une coalition large pourrait contester la domination du RDPC, mais les divergences stratégiques persistent.  

L'actualité en vidéo