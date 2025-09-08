Camer.be
Opacité électorale au Cameroun : le RDPC seul détenteur de la liste électorale nationale
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

À un mois de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l’opacité entoure le processus électoral camerounais. Selon des sources multiples, seul le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) du président Paul Biya, candidat à un huitième mandat, aurait accès à la liste électorale nationale, pourtant censée être publique conformément à l’article 80 de la constitution. Cette situation exacerbe les tensions dans un contexte déjà marqué par des inégalités politiques et des conflits persistants.  

Le processus électoral est miné par des accusations de partialité. La commission électorale (Elecam) a rejeté la candidature de Maurice Kamto, principal opposant, pour des raisons techniques controversées. Par ailleurs, des irrégularités dans l’inscription des électeurs et des restrictions imposées aux rassemblements de l'opposition ont été dénoncées par l’ONU. Ces manœuvres alimentent les craintes d’un scrutin biaisé en faveur du pouvoir en place.  

Les conflits dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que la menace jihadiste dans l’Extrême-Nord, risquent de compromettre la participation électorale. Des milliers de citoyens pourraient être incapables d’accéder aux bureaux de vote, ce qui affecterait la légitimité du scrutin. L’opposition, bien que fragmentée, tente de s'unir autour d’un candidat unique, mais les divisions persistent.  

Cette opacité sert les intérêts du RDPC, qui contrôle les institutions depuis des décennies. Sans transparence sur les listes électorales, les audits indépendants sont impossibles, et les risques de fraude sont accrus. La communauté internationale appelle à un processus crédible, mais le gouvernement camerounais reste sourd aux critiques.  

