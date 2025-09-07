FRANCE :: Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique

C’est à l’hôtel Intercontinental de Paris qu’un moment symbolique a été scellé : la signature d’une convention entre le Club Efficience et l’association DICADEV (Association centrafricaine pour le développement). Deux structures qui, en unissant leurs forces, démontrent qu’il est désormais possible pour les Africains de travailler main dans la main au service d’un objectif commun : le développement économique du continent.

Le Club Efficience, connu pour son dynamisme et qui prépare avec ferveur le lancement de sa nouvelle plateforme EFFI-MARKET.com, s’associe ainsi à DICADEV pour jeter les bases d’un partenariat « gagnant-gagnant ». Au-delà d’un simple accord, il s’agit d’un signal fort : celui d’une Afrique qui choisit la coopération et la synergie de sa diaspora pour avancer.

En réunissant expertise, réseaux et volonté d’agir, les deux entités entendent offrir de nouvelles opportunités économiques et renforcer les initiatives au service des diasporas et des territoires.

Ce partenariat marque une étape décisive, non seulement pour les acteurs impliqués, mais aussi pour l’image d’une Afrique qui se lève, qui s’organise et qui croit en son potentiel collectif.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp