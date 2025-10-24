-
CAMEROUN :: Le gouvernement alerte sur les rumeurs post-électorales et appelle au calme :: CAMEROON
Dans un contexte de tension politique attisée par la publication de résultats autoproclamés, le ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement a rencontré les représentants de la presse nationale et internationale ce vendredi 24 octobre 2025. Cette rencontre, présentée comme un geste de transparence républicaine, visait à réaffirmer le rôle crucial des médias pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale en cette période d'attente des résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre. Le gouvernement a salué le déroulement du scrutin, soulignant qu'il s'est effectué dans le calme et la discipline, conformément à la loi.
Face aux allégations circulant sur certains canaux, notamment les déclarations de victoire anticipée du candidat Issa Tchiroma Bakary qui affirme avoir remporté l'élection avec environ 55 % des voix, le gouvernement a lancé un appel au calme et à la retenue . Il a fermement rappelé que la proclamation des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, seule instance habilitée, dont la décision est attendue pour le 27 octobre. Cette mise au point intervient alors que le ministère de l'Administration territoriale avait déjà mis en garde contre les « déclarations irresponsables » susceptibles de troubler l'ordre public .
Le ministre a insisté sur la responsabilité des médias, nationaux comme internationaux, les enjoignant à diffuser une information vérifiée et à privilégier l'apaisement. Cet appel à la responsabilité se double d'une promotion du concept de « vivre-ensemble », un slogan régulièrement employé par le parti au pouvoir et qui est, selon certaines critiques, instrumentalisé pour occulter les problèmes structurels de gouvernance et le « mal-vivre » des Camerounais .
Alors que la campagne avait été plus animée que lors des scrutins précédents et que l'engouement pour le candidat Issa Tchiroma Bakary était inattendu, les autorités cherchent à maintenir un climat de stabilité en invitant tous les acteurs, y compris ceux des réseaux sociaux, à la confiance envers les institutions républicaines .
