CAMEROUN :: Kumba : des militaires accusés d'une violente intrusion et vol de 3.8 millions :: CAMEROON
La ville de Kumba, dans la région du Sud-Ouest Cameroun, est le théâtre d'un témoignage bouleversant qui interroge sur les méthodes de certaines forces de sécurité. Un récit publié sur les réseaux sociaux décrit une intervention musclée survenue en soirée dans une habitation située derrière le CCAS de la ville. Selon ce compte-rendu détaillé, trois hommes en uniforme militaire ont intercepté un père de famille alors qu'il s'apprêtait à garer sa voiture vers 19h30. La scène, d'une violence inquiétante, aurait vu l'individu menacé avec une arme à feu et contraint de regagner son domicile sous la menace.
L'intrusion se serait poursuivie par une perquisition sauvage de l'ensemble des pièces du logement, laissant derrière elle un désordre conséquent. Le point le plus crucial de cette affaire réside dans l'accusation de vol qualifié portée contre ces militaires. Le témoin affirme que la somme substantielle de 3,8 millions de francs CFA a été emportée durant cet événement traumatisant. Ce récit, s'il venait à être corroboré, soulèverait des questions majeures sur l'impunité des forces et la sécurité des citoyens dans leur propre domicile.
Cet incident rapporté crée un choc traumatique certain pour la famille victime et jette un voile d'inquiétude sur toute la communauté avoisinante. À ce jour, aucune version officielle des faits n'a été communiquée par les autorités militaires ou administratives. Cette affaire rappelle l'impérieuse nécessité d'une justice et de mécanismes de plainte accessibles pour les citoyens, renforçant la confiance entre la population et les institutions qui sont censées les protéger.
