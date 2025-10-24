AFRIQUE :: UBA marque le Dialogue Économique Africain avec le Lancement de son Livre Blanc

Ce document stratégique a été dévoilé ce jeudi en marge des Réunions Annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale à Washington.

La United Bank for Africa (UBA) Plc, la Banque africaine mondiale, réaffirme son rôle moteur dans la transformation économique durable du continent avec le lancement officiel de son livre blanc novateur, intitulé Banking on Africa’s Future: Unlocking Capital and Partnerships for Sustainable Growth (Parier sur l’Avenir de l’Afrique : Libérer les Capitaux et les Partenariats pour une Croissance Durable).

Il offre une feuille de route complète pour accélérer le développement de l’Afrique grâce à des solutions financières innovantes, des réformes politiques ciblées et des partenariats stratégiques, tout en plaçant les priorités économiques du continent au cœur des conversations financières mondiales.

Le livre blanc présente un plan d’action détaillé et pragmatique pour exploiter les vastes opportunités économiques du continent, en mettant l’accent sur des secteurs clés comme la facilitation du commerce, le développement des infrastructures, l’innovation numérique, le financement climatique et la croissance inclusive.

En prônant l’intégration du capital domestique avec des alliances mondiales stratégiques, le document ambitionne de mobiliser jusqu’à 4 000 milliards de dollars d’actifs financiers africains, dont 2 500 milliards provenant des banques commerciales et 1 100 milliards de capitaux institutionnels à long terme. Il propose également de tirer parti du potentiel du marché unique de la ZLECAf, estimé à 3 400 milliards de dollars.

Pour l’Afrique, ce livre blanc marque un tournant majeur vers une infrastructure financière plus robuste et un renforcement de l’autonomisation économique. Il s’attaque aux défis historiques tels que l’accès limité au capital et les partenariats sous-exploités, en proposant des solutions concrètes pour accélérer un développement durable et inclusif.

Le président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a livré une vision audacieuse à l’occasion du lancement « L’Afrique se trouve à un carrefour transformationnel, riche en résilience, en créativité et en potentiel inexploité. Avec ce livre blanc, UBA incarne l’Africapitalisme, en donnant à notre secteur privé les moyens de piloter une croissance durable, créatrice de prospérité et de richesse sociale. »

Fondateur du groupe Heirs Holdings et promoteur du concept d’Africapitalisme, Elumelu souligne que le rapport met l’accent sur la croissance inclusive et l’innovation numérique, avec pour objectifs : élargir l’inclusion financière, soutenir les projets d’infrastructures, et favoriser des initiatives résilientes au climat. L’ensemble contribuera à la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et l’intégration régionale à travers la ZLECAf.

Le lancement de ce rapport s’inscrit également dans un contexte où l’Afrique affirme de plus en plus son rôle sur la scène économique mondiale. Il invite les investisseurs, institutions et décideurs internationaux à s’engager plus activement avec les marchés africains, en explorant des opportunités mutuellement bénéfiques pour les flux de capitaux et les collaborations stratégiques.

Selon Elumelu « Ce livre blanc repositionne l’Afrique dans les stratégies d’investissement globales, en incitant à une réorientation vers les marchés émergents et en promouvant la diversification des portefeuilles pour inclure les actifs africains. » Bien plus « Aux investisseurs d’Afrique et d’ailleurs : rejoignez-nous pour mobiliser nos 4 000 milliards de dollars de capital domestique avec des partenariats stratégiques, combler les écarts, réduire les risques et bâtir un avenir autodéterminé. L’heure de l’action a sonné. Saisissons-l’ensemble pour la souveraineté économique de l’Afrique. »

Le livre blanc est désormais disponible en téléchargement sur : https://www.ubagroup.com/white-paper .

Le Directeur Général du Groupe UBA, Oliver Alawuba, a déclaré que ce document redéfinit le financement du développement en passant d’un modèle basé sur l’aide à un modèle basé sur l’investissement porté par l’innovation africaine « Grâce à notre connaissance locale approfondie et notre portée mondiale, UBA est idéalement positionnée pour libérer les flux de capitaux et encourager des collaborations transformant les défis en opportunités. Nous lançons un appel aux leaders financiers du monde entier : associez-vous à nous pour déployer des solutions agiles – des plateformes numériques au financement mixte – et co-créer une croissance résiliente au bénéfice de millions de personnes. L’heure de l’Afrique, c’est maintenant. Engagez-vous aujourd’hui dans cette aventure révolutionnaire. »

