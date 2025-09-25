CAMEROUN :: QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS :: CAMEROON

La récente sortie du ministre de l'administration territoriale relative au maintien des bulletins de vote de tout candidat retenu par le conseil constitutionnel et qui a par la suite désisté en faveur d'un autre candidat constitue un affront inadmissible et inacceptable contre la République, la chose commune. En plus d'utiliser un vocabulaire dégoûtant du genre "Moulinex", il a fait preuve d'une méconnaissance totale de l'histoire électorale de notre pays ainsi que des textes qui régissent actuellement les élections dans notre pays à savoir le code électoral.

Aucune disposition du code électoral n'oblige ELECAM à maintenir dans les bureaux de vote les bulletins d'un candidat ayant désisté au profit d'un autre. Le préambule de la Constitution indique clairement que "Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'autorise pas". À la faveur de la présidentielle d'octobre 1992, les bulletins de vote du candidat Antar Gassagay - qui avait désisté la veille du scrutin en faveur du candidat Paul Biya - avaient été retirés dans tous les bureaux de vote.

Le ministère de l'administration territoriale n'est pas l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. L'article 5 alinéa 2 du code électoral dispose ce qui suit: "Les membres d’Elections Cameroon, dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent, en aucun cas, solliciter ou recevoir d’instruction ni d’ordre d’une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère."

Sur le plan politique, le moins que l'on puisse dire de cette sortie du ministre de l'administration territoriale est que le parti des flammes est dans un état de fébrilité extrême en ce moment où la grande majorité des camerounais sollicite une coalition des candidats de l'opposition notamment des deux du septentrion en l'occurrence Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma Bakari.

La peur a changé de camp. La balle du penalty est posée devant ces deux candidats du septentrion dans les 5,50 mètres du filet. Il suffit que l'un d'eux désiste. Avec l'appui par la suite du Pr Maurice KAMTO qui dispose du réacteur à propulsion nucléaire en terme de prescription électorale, il y aura au minimum 75% de chance que la balle entre dans les filets.

Extrait de la vidéo (Sortie) incriminée du ministre de l'administration territoriale en dessous

