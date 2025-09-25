Camer.be
QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS :: CAMEROON

La récente sortie du ministre de l'administration territoriale relative au maintien des bulletins de vote de tout candidat retenu par le conseil constitutionnel et qui a par la suite désisté en faveur d'un autre candidat constitue un affront inadmissible et inacceptable contre la République, la chose commune. En plus d'utiliser un vocabulaire dégoûtant du genre "Moulinex", il a fait preuve d'une méconnaissance totale de l'histoire électorale de notre pays ainsi que des textes qui régissent actuellement les élections dans notre pays à savoir le code électoral.

Aucune disposition du code électoral n'oblige  ELECAM à maintenir dans les bureaux de vote les bulletins d'un candidat ayant désisté au profit d'un autre. Le préambule de la Constitution indique clairement que "Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'autorise pas". À la faveur de la présidentielle d'octobre 1992, les bulletins de vote du candidat Antar Gassagay - qui avait désisté la veille du scrutin en faveur du candidat Paul Biya - avaient été retirés dans tous les bureaux de vote. 
Le ministère de l'administration territoriale n'est pas l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun.  L'article 5 alinéa 2 du code électoral dispose ce qui suit: "Les membres d’Elections Cameroon, dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent, en aucun cas, solliciter ou recevoir d’instruction ni d’ordre d’une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère."

Sur le plan politique, le moins que l'on puisse dire de cette sortie du ministre de l'administration territoriale est que le parti des flammes est dans un état de fébrilité extrême en ce moment où la grande majorité des camerounais sollicite une coalition des candidats de l'opposition notamment des deux du septentrion en l'occurrence Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma Bakari. 

La peur a changé de camp. La balle du penalty est posée devant ces deux candidats du septentrion dans les 5,50 mètres du filet.  Il suffit que l'un d'eux désiste. Avec l'appui par la suite du Pr Maurice KAMTO qui dispose du réacteur à propulsion nucléaire en terme de prescription électorale, il y aura au minimum 75% de chance que la balle entre dans les filets.

Extrait de la vidéo (Sortie) incriminée du ministre de l'administration territoriale en dessous

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS
Présidentielle 2025,Benjamin Zebaze: " NOUS DEVONS ACTIVER LE PLAN C"
Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse
Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise
A Nation in Agony, A President in Absentia: Biya’s Swiss Retreat Amidst Electoral Farce and Genocide
Présidentielle 2025 : Grégoire Birwé, membre du comité central de l'Undp recadre Joshua Osih 
Le vrai combat au Cameroun : sortir de « l’esprit Biya » pour un pouvoir rendu au peuple
Mamadou Mota aux chefs traditionnels camerounais : « Votre légitimité vient du peuple »
RECONNAISSANCE DE L’ETAT PALESTINIEN : Entre utopie et nécessité
Quatre raisons pour lesquelles Joshua Osih gagnera l’élection présidentielle
VEILLE D’ELECTION PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN: Une seule consigne : apaisement et responsabilité
DJEUKAM TCHAMENI : LE PLOMB DANS LES AILES DE TCHIROMA
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:03
QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS

QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS
13:34
Faux diplômes au Cameroun : le Mindef radie plus de 1000 candidats après une fraude massive

Faux diplômes au Cameroun : le Mindef radie plus de 1000 candidats après une fraude massive
11:54
Cameroun -Tchad : signature d’un Accord de Partenariat de Défense pour renforcer la sécurité commune

Cameroun -Tchad : signature d’un Accord de Partenariat de Défense pour renforcer la sécurité commune
09:00
Nouvelle année au Cersom: Des bons résultats scolaires pour les enfants sourds et malentendants

Nouvelle année au Cersom: Des bons résultats scolaires pour les enfants sourds et malentendants
08:10
LE PREMIER MINISTRE JOSEPH DION NGUTE POSE LA PREMIERE D’UNE USINE DE BAUXITE

LE PREMIER MINISTRE JOSEPH DION NGUTE POSE LA PREMIERE D’UNE USINE DE BAUXITE

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo