Panafricanistes camerounais : le silence assourdissant sur les crises locales
Panafricanistes camerounais : le silence assourdissant sur les crises locales

Dans un questionnement public qui interpelle la conscience collective, Martin Camus MIMB soulève une contradiction troublante au sein de l'élite panafricaniste camerounaise. Il s'interroge sur le fossé apparent entre les leçons de gouvernance et de résolution de crises prodiguées aux autres nations africaines et le silence assourdissant observé concernant les défis internes du Cameroun. Cette interrogation pointe du doigt un double discours politique qui semble frapper de nombreux pays, où les principes défendus à l'international peinent à trouver un écho dans le traitement des affaires domestiques.

Ce constat s'inscrit dans un contexte global où la liberté de la presse, pilier de toute démocratie, connaît une régression inquiétante. Le Classement mondial 2025 de Reporters sans frontières (RSF) révèle en effet que, pour la première fois, la situation globale de la liberté de la presse est qualifiée de "difficile" à l'échelle mondiale . Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des pays où l'exercice du journalisme est gravement menacé, une réalité qui n'épargne pas certaines régions d'Afrique. Cette dégradation est en partie attribuée à des pressions économiques croissantes qui fragilisent l'indépendance rédactionnelle et poussent les médias dans un étau entre survie financière et intégrité journalistique .

Au-delà des enjeux médiatiques, cette dissonance soulignée par M. MIMB alimente un sentiment croissant de défiance des citoyens envers leurs représentants. Lorsque les voix les plus audibles sur la scène continentale deviennent muettes ou incohérentes face aux problématiques nationales, le fossé se creuse entre une élite déconnectée et la population. Cette perception d'incohérence, voire d'une certaine forme d'hypocrisie géopolitique souvent observée dans les relations internationales, finit par éroder la crédibilité des discours tenus . L'appel à la cohérence et à la responsabilité lancé par cette interpellation est donc plus qu'un simple reproche ; c'est une invitation pressante à un alignement entre la parole et l'action, entre les principes prônés à l'extérieur et leur application à l'intérieur des frontières, condition essentielle pour restaurer une confiance perdue et œuvrer à une authentique refondation politique du continent.

