CAMEROUN :: Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats :: CAMEROON

Alors que le Cameroun attend la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025, une vague d'arrestations cible les partisans d'Issa Tchiroma Bakary. Plusieurs figures de l'opposition, dont la trésorière du MANIDEM Florence Titchio et Anicet Ekane, ont été interpellées par les forces de l'ordre à Douala. Ces opérations menées par la gendarmerie et la brigade de recherche d'Akwa surviennent dans un contexte post-électoral particulièrement tendu, où de nombreux supporters célèbrent déjà la victoire autoproclamée de leur candidat.

Ces arrestations interviennent à un moment crucial, quelques jours seulement avant l'annonce officielle des résultats par le Conseil constitutionnel prévue le 27 octobre. Ce silence des institutions face à ces interpellations ciblées est perçu par certains observateurs comme une tentative de réduire au silence les voix dissidentes. La répression politique qui s'abat sur les coordonnateurs locaux et activistes à travers le pays, de Yaoundé à Garoua, révèle une stratégie systématique visant à étouffer toute contestation potentielle.

Derrière les célébrations publiques et les drapeaux brandis par les partisans de Tchiroma, une réalité plus sombre se dessine. Ces arrestations préventives semblent destinées à envoyer un message clair : toute opposition au système en place sera réprimée, même avant la proclamation des résultats officiels. Cette situation met en lumière la fragilité démocratique que traverse le Cameroun, où l'expression politique paie parfois le prix fort. Alors que la nation retient son souffle dans l'attente des verdicts officiels, ces événements rappellent cruellement que la démocratie reste un combat permanent qui nécessite une vigilance citoyenne constante face aux dérives autoritaires.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp