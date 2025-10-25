Camer.be
Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés :: CAMEROON

Le MANIDEM a élevé une voix ferme pour exiger la libération immédiate de son président Anicet Ekane, de sa trésorière Florence Titchio et de la figure contestataire Djeukam Tchameni de l'Union pour le changement. Dans une déclaration officielle, le mouvement d'opposition camerounaise a affirmé avec force que rien, pas même la menace de la mort, ne pourrait étouffer l'appel légitime à mettre fin au système néocolonial actuellement au pouvoir.

Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu où les arrestations de figures dissidentes se multiplient, créant un climat d'incertitude et de confrontation.

La détermination affichée par le MANIDEM traduit une résistance politique croissante face aux méthodes de gouvernance en place. Le mouvement souligne le caractère fondamental de sa lutte pour la démocratie authentique, considérant ces arrestations comme une tentative de musellement des voix critiques.

Cette affaire dépasse la simple détention de personnalités politiques pour incarner un symbole de la fracture grandissante entre le pouvoir et les aspirations populaires. Alors que la tension sociale ne cesse de monter, le MANIDEM semble prêt à transformer cette épreuve en catalyseur pour mobiliser l'opinion publique nationale et internationale autour de ses revendications.

La fermeté du ton employé dans la déclaration, évoquant explicitement la perspective de la mort comme incapable de réduire au silence leurs convictions, marque un tournant dans le discours de l'opposition. Cette radicalisation verbale reflète l'exaspération d'un mouvement démocratique confronté à ce qu'il perçoit comme une répression systématique. La crise politique camerounaise s'enfonce ainsi dans une nouvelle phase où l'affrontement entre la légitimité du pouvoir et celle de la dissidence semble s'accentuer, avec pour enjeu central la définition même de la démocratie dans cet espace national en pleine recomposition.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #MANIDEM #LiberationImmediate #Opposition #Politique #Democratic #Actualite

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés
Cabral Libii : le silence stratégique qui divise avant les résultats
Jean De Dieu Momo recadre Issa Tchiroma : « Vous êtes forclos »
Titre optimisé Recours en réexamen des PV de la présidentielle camerounaise
Issa Tchiroma alerte sur un « assaut musclé » et met en garde le pouvoir camerounais
Le raz-de-marée électoral de Tchiroma défie le régime Biya (Vidéo)
Hiram Samuel Iyodi au président Biya : « Le peuple a parlé, respectons sa volonté »
Grégoire Owona tonne contre Tchiroma : « Mettez fin à cette mascarade »
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique (Vidéo)
Le Conseil constitutionnel camerounais rejette le recours de Patricia Ndam Njoya
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025
L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:55
Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane

Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane
00:43
Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »

Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »
00:27
Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés

Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés
22:53
Cabral Libii : le silence stratégique qui divise avant les résultats

Cabral Libii : le silence stratégique qui divise avant les résultats
22:28
Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats

Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo