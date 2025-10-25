Camer.be
Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs :: CAMEROON

Les services de sécurité de la région du Nord  Police et Gendarmerie confondues  ont  mis la main sur un important lot de matériaux explosifs à Garoua et à Guider du 22 au 23 octobre 2025. Des explosifs programmés pour des actes terroristes alors que les camerounais attendent la proclamation des résultats du vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025.
Ces malfrats détenaient , 150 bâtons d’explosifs, 15 détonateurs électriques, plusieurs embouts, une grande quantité d’ammoniaque et un appareil exploseur ont été saisis.

Selon le colonel Tchinda Mbouzeukeu Henri, commandant de la Légion de gendarmerie du Nord, ces éléments, une fois combinés, permettent la fabrication d’engins explosifs improvisés. Il a précisé que cette opération conjointe a permis de déjouer un plan terroriste que s’apprêtaient à exécuter trois individus déjà interpellés, avec la probable complicité de soutiens et de commanditaires encore recherchés.

Le Délégué régional de la Sûreté nationale du Nord, Linye Jean Apôtre, a salué la collaboration entre les forces de sécurité et la population, tout en soulignant que l’enquête en cours permettra d’identifier l’ensemble du réseau et de faire toute la lumière sur cette tentative de déstabilisation de la ville de Garoua.

Les autorités appellent enfin les citoyens à la vigilance et les invitent à signaler tout mouvement ou comportement suspect aux forces de l’ordre les plus proches. La sécurité nationale est l’affaire de tous.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU
Le gouvernement alerte sur les rumeurs post-électorales et appelle au calme
Kumba : des militaires accusés d'une violente intrusion et vol de 3.8 millions
UBA marque le Dialogue Économique Africain avec le Lancement de son Livre Blanc
Comment les plateformes numériques façonnent l’avenir du sport au Cameroun
La gestion des pannes internet et l'ombre des coupures politiques
Tournoi SUPER HELI : le décollage des gains sur Supergooal !
Treat or Trick Bonanza : Du nouveau chez Supergooal
Garoua pleure Zouhairatou, une enseignante emportée par la violence
Suspension des cours à l’Université de Garoua pour cause de tension post-électorale
Buea en état d'alerte : hold-up électoral et opérations militaires avant la proclamation
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:47
ISSA TCHIROMA BAKARY : LA PERSISTANCE DE LA LOGIQUE PUTSCHISTE (1984-2025)

ISSA TCHIROMA BAKARY : LA PERSISTANCE DE LA LOGIQUE PUTSCHISTE (1984-2025)
07:50
Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs

Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
07:45
Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU

Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU
00:55
Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane

Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane
00:43
Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »

Eric Chinje à Paul Biya : « Quitter le pouvoir pacifiquement ou être traîné dans la boue »

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo